Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення. ВІДЕО

Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення. ВІДЕО
Курсу із самозахисту для цивільного населення в Луцьку організували рік тому. Впродовж цього часу їх відвідала сотня лучан.

Про це розповів Суспільному тренер та керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук.

З його слів, курси запровадили молодіжні організації Луцька з ініціативи департаменту молоді та спорту. Це десять тренувань по дві години кожне, двічі на тиждень.

"Ми розпочинали цей курс спільно з патрульною поліцією, підрозділ ТОР. Вивчав прийоми джиу-джитсу та ударну техніку, різних видів бойового мистецтва", – каже Юрій Семчук.

Зі слів тренера, на курсах вчать людей не зашкодити комусь, а вберегти своє життя та здоров'я в разі небезпеки. Додає: в основному відвідувачками курсів є дівчата та жінки, які тут загартовуються не лише фізично, а й ментально.

Лучанка Валентина Сафатюк прийшла на безплатні курси самооборони. Жінка каже: ніколи в житті не займалася спортом та будь-яким видом боротьби. Викладачка за освітою відпрацьовує прийоми самозахисту і говорить, що у її житті траплялися випадки, коли такі навички згодилися б.
Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення. ВІДЕО

Оксана Ридчук – медсестра. Каже: навчитися захищатися та правильно наносити удари остаточно вирішила після того, як почалася повномасштабна війна.
Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення. ВІДЕО

Заняття з самозахисту відбуваються на базі спортклубу "Герць", тренери якого також проводять навчання. Набір на наступний курс розпочнеться з квітня.

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Теги: Волинь, курси самозахисту
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