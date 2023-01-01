Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Семчук.



З його слів, курси запровадили молодіжні організації Луцька з ініціативи департаменту молоді та спорту. Це десять тренувань по дві години кожне, двічі на тиждень.



"Ми розпочинали цей курс спільно з патрульною поліцією, підрозділ ТОР. Вивчав прийоми джиу-джитсу та ударну техніку, різних видів бойового мистецтва", – каже Юрій Семчук.



Зі слів тренера, на курсах вчать людей не зашкодити комусь, а вберегти своє життя та здоров'я в разі небезпеки. Додає: в основному відвідувачками курсів є дівчата та жінки, які тут загартовуються не лише фізично, а й ментально.



Лучанка Валентина Сафатюк прийшла на безплатні курси самооборони. Жінка каже: ніколи в житті не займалася спортом та будь-яким видом боротьби. Викладачка за освітою відпрацьовує прийоми самозахисту і говорить, що у її житті траплялися випадки, коли такі навички згодилися б.



Оксана Ридчук – медсестра. Каже: навчитися захищатися та правильно наносити удари остаточно вирішила після того, як почалася повномасштабна війна.



Заняття з самозахисту відбуваються на базі спортклубу "Герць", тренери якого також проводять навчання. Набір на наступний курс розпочнеться з квітня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Курсу із самозахисту для цивільного населення в Луцьку організували рік тому. Впродовж цього часу їх відвідала сотня лучан.Про це розповів Суспільному тренер та керівник Луцького міського молодіжного центруЗ його слів, курси запровадили молодіжні організації Луцька з ініціативи департаменту молоді та спорту. Це десять тренувань по дві години кожне, двічі на тиждень."Ми розпочинали цей курс спільно з патрульною поліцією, підрозділ ТОР. Вивчав прийоми джиу-джитсу та ударну техніку, різних видів бойового мистецтва", – каже Юрій Семчук.Зі слів тренера, на курсах вчать людей не зашкодити комусь, а вберегти своє життя та здоров'я в разі небезпеки. Додає: в основному відвідувачками курсів є дівчата та жінки, які тут загартовуються не лише фізично, а й ментально.Лучанкаприйшла на безплатні курси самооборони. Жінка каже: ніколи в житті не займалася спортом та будь-яким видом боротьби. Викладачка за освітою відпрацьовує прийоми самозахисту і говорить, що у її житті траплялися випадки, коли такі навички згодилися б.– медсестра. Каже: навчитися захищатися та правильно наносити удари остаточно вирішила після того, як почалася повномасштабна війна.Заняття з самозахисту відбуваються на базі спортклубу "Герць", тренери якого також проводять навчання. Набір на наступний курс розпочнеться з квітня.

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