Погода у Луцьку на завтра, 27 березня

У понеділок, 27 березня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +10°.Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження: той, кому пощастить почути грім у цей день, може бути впевненим у тому, що літо буде родючим. Якщо весною у ріках води не добавиться, літо обіцяє бути спекотним і сухим.