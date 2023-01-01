Погода у Луцьку на завтра, 27 березня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 27 березня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +10°.
Народний прогноз погоди: Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження: той, кому пощастить почути грім у цей день, може бути впевненим у тому, що літо буде родючим. Якщо весною у ріках води не добавиться, літо обіцяє бути спекотним і сухим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +10°.
Народний прогноз погоди: Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження: той, кому пощастить почути грім у цей день, може бути впевненим у тому, що літо буде родючим. Якщо весною у ріках води не добавиться, літо обіцяє бути спекотним і сухим.
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