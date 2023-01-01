Погода у Луцьку на завтра, 27 березня

Погода у Луцьку на завтра, 27 березня
У понеділок, 27 березня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +10°.

Народний прогноз погоди: Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження: той, кому пощастить почути грім у цей день, може бути впевненим у тому, що літо буде родючим. Якщо весною у ріках води не добавиться, літо обіцяє бути спекотним і сухим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення. ВІДЕО
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку на завтра, 27 березня
Сьогодні, 20:00
Окупанти на Херсонщині катують тих, хто відмовляється від паспорта РФ
Сьогодні, 19:26
Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів
Сьогодні, 18:11
Компенсація за війну: як працюватимуть сертифікати на житло
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 26 березня Погода у Луцьку на завтра, 26 березня
25 березень, 20:00
Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області
24 березень, 20:00
Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області
23 березень, 20:00
Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області
22 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення. ВІДЕО
Сьогодні, 20:25
 0
Погода у Луцьку на завтра, 27 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Окупанти на Херсонщині катують тих, хто відмовляється від паспорта РФ
Сьогодні, 19:26
 0
Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів
Сьогодні, 18:11
 0
Компенсація за війну: як працюватимуть сертифікати на житло
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8