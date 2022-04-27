Окупанти на Херсонщині катують тих, хто відмовляється від паспорта РФ

Окупанти на Херсонщині катують тих, хто відмовляється від паспорта РФ
Для того, аби змусити українців брати російський паспорт – окупанти погрожують людям фізичною розправою.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують “ямою”. Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи.

Також, для тиску на людей, росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця.

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсонщина
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