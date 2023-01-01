Компенсація за війну: як працюватимуть сертифікати на житло

Компенсація за війну: як працюватимуть сертифікати на житло
Українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване під час бойових дій житло. Одним із видів такої компенсації буде житловий сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний закон.

Згідно із законом, житлові сертифікати видаватимуть власникам зруйнованих квартир, а також приватних будинків.

Номінал сертифіката розраховуватиметься окремо на кожен об'єкт, виходячи із загальної площі та вартості квадратного метра. Останню визначатимуть на підставі порядку, який ще розробляється в уряді.

Як розповіли РБК-Україна автори законопроекту, з урахуванням критичної потреби, механізм компенсацій запустять протягом двох місяців. Зазначимо, закон про компенсації набуде чинності у травні 2023 року.

Сертифікат можна використати як на готове житло, так і інвестувати в будівництво. Передача третім особам заборонена, скористатися сертифікатом може лише його власник.

Для покупки житла можна використати більше одного сертифіката. Нерухомість треба шукати самостійно та виключно на підконтрольній Україні території.

Щодо інвестування, то є деякі обмеження. Не можна скористатися сертифікатом, якщо:

стосовно замовника будівництва відкрито справу про банкрутство.

він перебуває у процесі ліквідації,

він не має права на будівельні роботи.

Якщо вартість нового житла перевищує номінал сертифікату, то одержувач сплатить різницю власним коштом. Якщо вартість нижча від номіналу, то різниця буде врахована в Реєстрі пошкодженого або знищеного майна. У такому разі недоотриману компенсацію виплатять із майбутніх репарацій від Російської Федерації.

Термін дії житлового сертифіката становитиме 5 років від дня видачі. Стільки ж діятиме заборона на продаж отриманої нерухомості.

Сертифікат може видаватися у формі електронного та паперового документа.

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Теги: Росія, Україна, війна, житло, компенсація
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