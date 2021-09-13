На Волині затримали п'яного водія, який їхав зі швидкістю 100 км/год

На Волині затримали нетверезого водія, який їхав зі швидкістю 100 км/год.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Такого водія виявили патрульні під час вимірювання швидкісного режиму на автодорозі Н-22, поблизу села Піддубці. Це сталося днями, в обідню пору.Прилад TruCam зафіксував, що автомобіль марки Hyundai у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 100 км/год. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то виявили у його 36-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на алкоготестері Drager, і той погодився. Результат становив 1,53 проміле.На водія патрульні склали постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху), а також протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. Громадянина відсторонили від керування.