На Волині затримали п'яного водія, який їхав зі швидкістю 100 км/год

На Волині затримали п'яного водія, який їхав зі швидкістю 100 км/год
На Волині затримали нетверезого водія, який їхав зі швидкістю 100 км/год.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Такого водія виявили патрульні під час вимірювання швидкісного режиму на автодорозі Н-22, поблизу села Піддубці. Це сталося днями, в обідню пору.

Прилад TruCam зафіксував, що автомобіль марки Hyundai у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 100 км/год. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то виявили у його 36-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на алкоготестері Drager, і той погодився. Результат становив 1,53 проміле.

На водія патрульні склали постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху), а також протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. Громадянина відсторонили від керування.


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Теги: Водій, патрульні, швидкість
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