На Волині затримали п'яного водія, який їхав зі швидкістю 100 км/год
Сьогодні, 15:29
На Волині затримали нетверезого водія, який їхав зі швидкістю 100 км/год.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Такого водія виявили патрульні під час вимірювання швидкісного режиму на автодорозі Н-22, поблизу села Піддубці. Це сталося днями, в обідню пору.
Прилад TruCam зафіксував, що автомобіль марки Hyundai у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 100 км/год. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то виявили у його 36-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на алкоготестері Drager, і той погодився. Результат становив 1,53 проміле.
На водія патрульні склали постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху), а також протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. Громадянина відсторонили від керування.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Такого водія виявили патрульні під час вимірювання швидкісного режиму на автодорозі Н-22, поблизу села Піддубці. Це сталося днями, в обідню пору.
Прилад TruCam зафіксував, що автомобіль марки Hyundai у межах населеного пункту рухався зі швидкістю 100 км/год. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то виявили у його 36-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на алкоготестері Drager, і той погодився. Результат становив 1,53 проміле.
На водія патрульні склали постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху), а також протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. Громадянина відсторонили від керування.
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