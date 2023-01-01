Росія завдала авіаудару по двох багатоповерхівках у Авдіївці

Росія завдала авіаудару по двох багатоповерхівках у Авдіївці
Росіяни в неділю, 26 березня, завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку", - йдеться в повідомленні.

Загарбники здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках. Російські війська вночі завдали декілька масованих ударів по місту, а сьогодні зранку було чотири авіаудари по місту. Одне влучання зафіксовано на території коксохімічного заводу, ще три ракети вдарили по центральній частині Авдіївки.
Росія завдала авіаудару по двох багатоповерхівках у Авдіївці

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Теги: Росія, Україна, війна
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