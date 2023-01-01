Росія завдала авіаудару по двох багатоповерхівках у Авдіївці





Про це Андрій Єрмак.



"Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку", - йдеться в повідомленні.



Загарбники здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках. Російські війська вночі завдали декілька масованих ударів по місту, а сьогодні зранку було чотири авіаудари по місту. Одне влучання зафіксовано на території коксохімічного заводу, ще три ракети вдарили по центральній частині Авдіївки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни в неділю, 26 березня, завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці.Про це повідомив керівник Офісу президента України"Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку", - йдеться в повідомленні.Загарбники здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках. Російські війська вночі завдали декілька масованих ударів по місту, а сьогодні зранку було чотири авіаудари по місту. Одне влучання зафіксовано на території коксохімічного заводу, ще три ракети вдарили по центральній частині Авдіївки.

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