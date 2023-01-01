Росія вивела у Чорне море десяток кораблів, серед них два ракетоносії

Росія вивела у Чорне море десяток кораблів, серед них два ракетоносії
Росія сьогодні, 26 березня, вивела у Чорне море десяток кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться два ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів. Серед них два носії ракет, загальний залп становить 8 "Калібрів".

У Середземному морі РФ продовжує тримати 8 кораблів, з них 3 ракетоносіїв, загальний залп - 20 ракет. В Азовському морі зафіксували два ворожих кораблі.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджувала про загрозу точкових ракетних ударів.

Також жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Угорщина виступає за припинення вогню, але не згодна, щоб Росія зберегла окуповані території, – МЗС
Сьогодні, 13:41
Росія вивела у Чорне море десяток кораблів, серед них два ракетоносії
Сьогодні, 12:24
На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком
Сьогодні, 11:12
В РНБО заявили, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники
Сьогодні, 11:05
Росія почала регулярно отримувати «шахеди» з Ірану, – Міноборони Британії
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Угорщина виступає за припинення вогню, але не згодна, щоб Росія зберегла окуповані території, – МЗС Угорщина виступає за припинення вогню, але не згодна, щоб Росія зберегла окуповані території, – МЗС
Сьогодні, 13:41
На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком
Сьогодні, 11:12
В РНБО заявили, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники В РНБО заявили, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники
Сьогодні, 11:05
Росія почала регулярно отримувати «шахеди» з Ірану, – Міноборони Британії Росія почала регулярно отримувати «шахеди» з Ірану, – Міноборони Британії
Сьогодні, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Угорщина виступає за припинення вогню, але не згодна, щоб Росія зберегла окуповані території, – МЗС
Сьогодні, 13:41
 0
Росія вивела у Чорне море десяток кораблів, серед них два ракетоносії
Сьогодні, 12:24
 0
На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком
Сьогодні, 11:12
 0
В РНБО заявили, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники
Сьогодні, 11:05
 0
Росія почала регулярно отримувати «шахеди» з Ірану, – Міноборони Британії
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8