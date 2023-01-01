Росія вивела у Чорне море десяток кораблів, серед них два ракетоносії





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Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів. Серед них два носії ракет, загальний залп становить 8 "Калібрів".



У Середземному морі РФ продовжує тримати 8 кораблів, з них 3 ракетоносіїв, загальний залп - 20 ракет. В Азовському морі зафіксували два ворожих кораблі.



Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджувала про загрозу точкових ракетних ударів.



Також жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні, 26 березня, вивела у Чорне море десяток кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться два ракетоносії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів. Серед них два носії ракет, загальний залп становить 8 "Калібрів".У Середземному морі РФ продовжує тримати 8 кораблів, з них 3 ракетоносіїв, загальний залп - 20 ракет. В Азовському морі зафіксували два ворожих кораблі.Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня Українипопереджувала про загрозу точкових ракетних ударів.Також жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі.

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