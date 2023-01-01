На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком

На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком
Завтра, 27 березня, відбудеться прощання із загиблим волинянином, Героєм Денисом Костюком.

Про це повідомив батько загиблого Валерій Костюк.

"27 березня за адресою Садова Д/9 (район старих кладовищ, вулиця за магазином "Богдан") відбудеться прощання з нашим сином на 11:00 біля нашого будинку. Прощальна панахида відбудеться в церкві с. Полонка на 12:00. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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