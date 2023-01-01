На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком
Сьогодні, 11:12
Завтра, 27 березня, відбудеться прощання із загиблим волинянином, Героєм Денисом Костюком.
Про це повідомив батько загиблого Валерій Костюк.
"27 березня за адресою Садова Д/9 (район старих кладовищ, вулиця за магазином "Богдан") відбудеться прощання з нашим сином на 11:00 біля нашого будинку. Прощальна панахида відбудеться в церкві с. Полонка на 12:00. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!
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Про це повідомив батько загиблого Валерій Костюк.
"27 березня за адресою Садова Д/9 (район старих кладовищ, вулиця за магазином "Богдан") відбудеться прощання з нашим сином на 11:00 біля нашого будинку. Прощальна панахида відбудеться в церкві с. Полонка на 12:00. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!
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