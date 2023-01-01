На Волині завтра попрощаються із загиблим Героєм Денисом Костюком

Денисом Костюком.



Про це Валерій Костюк.



"27 березня за адресою Садова Д/9 (район старих кладовищ, вулиця за магазином "Богдан") відбудеться прощання з нашим сином на 11:00 біля нашого будинку. Прощальна панахида відбудеться в церкві с. Полонка на 12:00. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 27 березня, відбудеться прощання із загиблим волинянином, ГероємПро це повідомив батько загиблого"27 березня за адресою Садова Д/9 (район старих кладовищ, вулиця за магазином "Богдан") відбудеться прощання з нашим сином на 11:00 біля нашого будинку. Прощальна панахида відбудеться в церкві с. Полонка на 12:00. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.

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