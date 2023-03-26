Росія почала регулярно отримувати «шахеди» з Ірану, – Міноборони Британії





Про це у твітері повідомило британське Міністерство оборони,



Так, із початку березня РФ запустила по Україні щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат. Це сталося після двотижневої перерви і свідчить про можливі регулярні постачання ворожих дронів.



"Росія, ймовірно, запускає "Шахеди" з двох напрямків: з Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході. Це дозволяє РФ гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України.



У Міноборони припустили, що такий підхід росіян свідчить про спробу "розтягнути" українську протиповітряну оборону.



Нагадаємо, днями російські окупанти обстріляли територію восьми областей України з мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК “С-300”, БПЛА “Ланцет” та “Shahed-136”, а також тактичної авіації.



Росія вночі 22 березня вдарила безпілотниками Shahed по корпусу та гуртожитках ліцею у Ржищеві на Київщині. Тієї ночі ворог вчинив масовану атаку безпілотниками. З 21 БпЛА Сили оборони збили 16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість іранських БпЛа Shahed.Про це у твітері повідомило британське Міністерство оборони, LB.ua Так, із початку березня РФ запустила по Україні щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат. Це сталося після двотижневої перерви і свідчить про можливі регулярні постачання ворожих дронів."Росія, ймовірно, запускає "Шахеди" з двох напрямків: з Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході. Це дозволяє РФ гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України.У Міноборони припустили, що такий підхід росіян свідчить про спробу "розтягнути" українську протиповітряну оборону.Нагадаємо, днями російські окупанти обстріляли територію восьми областей України з мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК “С-300”, БПЛА “Ланцет” та “Shahed-136”, а також тактичної авіації.Росія вночі 22 березня вдарила безпілотниками Shahed по корпусу та гуртожитках ліцею у Ржищеві на Київщині. Тієї ночі ворог вчинив масовану атаку безпілотниками. З 21 БпЛА Сили оборони збили 16.

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