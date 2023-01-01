В Україні ліквідували понад 170 тисяч окупантів

В Україні ліквідували понад 170 тисяч окупантів
Росія втратила у повномасштабній війні в Україні вже понад 170 тисяч своїх вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3595 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,

артилерійських систем – 2631 (+8) од,

РСЗВ – 522 (+2) од,

засоби ППО ‒ 277 (+1) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптері – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 282 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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