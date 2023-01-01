В Україні ліквідували понад 170 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:59
Росія втратила у повномасштабній війні в Україні вже понад 170 тисяч своїх вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3595 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
артилерійських систем – 2631 (+8) од,
РСЗВ – 522 (+2) од,
засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптері – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 282 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3595 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
артилерійських систем – 2631 (+8) од,
РСЗВ – 522 (+2) од,
засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптері – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 282 (+3).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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