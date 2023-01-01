В Україні ліквідували понад 170 тисяч окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3595 (+15) од,



бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,



артилерійських систем – 2631 (+8) од,



РСЗВ – 522 (+2) од,



засоби ППО ‒ 277 (+1) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптері – 291 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),



крилаті ракети ‒ 911 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,



спеціальна техніка ‒ 282 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у повномасштабній війні в Україні вже понад 170 тисяч своїх вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,танків ‒ 3595 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,артилерійських систем – 2631 (+8) од,РСЗВ – 522 (+2) од,засоби ППО ‒ 277 (+1) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптері – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),крилаті ракети ‒ 911 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,спеціальна техніка ‒ 282 (+3).Дані уточнюються.

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