Набір до «Гвардії наступу» незабаром завершиться





Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко в етері телемарафону, пише



«Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія», – заявила вона.



Всі охочі долучитися ще можуть встигнути подати заяви. Це можна зробити або через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг. Також можна подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів.



«Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро розпочнуть виконання бойових завдань», – зауважила Павліченко.



Вона також додала, що 5% від загальної кількості заяв подають жінки. А основну частину підрозділів «Гвардії наступу» формують ті військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Набір в «Гвардію наступу» незабаром завершиться. Всі охочі долучитися можуть встигнути подати заяви до 1 квітня.Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Українив етері телемарафону, пише Слово і Діло. «Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія», – заявила вона.Всі охочі долучитися ще можуть встигнути подати заяви. Це можна зробити або через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг. Також можна подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів.«Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро розпочнуть виконання бойових завдань», – зауважила Павліченко.Вона також додала, що 5% від загальної кількості заяв подають жінки. А основну частину підрозділів «Гвардії наступу» формують ті військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію