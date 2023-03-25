Набір до «Гвардії наступу» незабаром завершиться

Набір до «Гвардії наступу» незабаром завершиться
Набір в «Гвардію наступу» незабаром завершиться. Всі охочі долучитися можуть встигнути подати заяви до 1 квітня.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко в етері телемарафону, пише Слово і Діло.

«Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія», – заявила вона.

Всі охочі долучитися ще можуть встигнути подати заяви. Це можна зробити або через сайт або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг. Також можна подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів.

«Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро розпочнуть виконання бойових завдань», – зауважила Павліченко.

Вона також додала, що 5% від загальної кількості заяв подають жінки. А основну частину підрозділів «Гвардії наступу» формують ті військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки.

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Теги: Гвардія наступу
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