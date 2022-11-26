У Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко. ФОТО. ВІДЕО
25 березня на автовокзалі у Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко.

Як розповіла жінка Суспільному, у полоні вона була вісім місяців та 11 днів.

На автостанції Аллу Сенченко зустріла рідна сестра, брат та племінниця.

Військовослужбовиця каже: перший вечір вдома проведе в родинному колі, за смакуванням домашньої їжі.

До повномасштабної війни жінка три роки служила за контрактом у бригаді імені Короля Данила. 24 лютого Алла Сенченко пішла у військкомат.

У складі свого батальйону жінка 16 травня виконувала бойові завдання у Слов'янську, а потім в Лимані. Під час бойового зіткнення з російськими військами 24 травня Алла Сенченко потрапила в полон. Двоє її побратимів загинули, — говорить волинянка.

Військовослужбовиця розповіла: у полоні було тяжко, не думала, що залишиться живою. Нині має лише одну мрію єдину для всіх — спільну перемогу України над ворогом.

4 лютого жінку звільнили з російського полону.

У Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Алла Сенченко, лучанка, полон, зустріч, Луцьк
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