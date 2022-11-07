З російського полону повернулася лучанка Алла Сенченко

З російського полону повернулася лучанка Алла Сенченко
Сьогодні, серед звільнених з полону 114 українських військових, додому повернулась і жителька Волинської області.

Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Військовослужбовиця Сенченко Алла Миколаївна, 1973 року народження, лучанка брала участь у бойових діях в Донецькій області, під містом Лиманом.

З 23 травня 2022 року більше не виходила на зв'язок, доки не була упізнана рідними на відео у YouTube, яке засвідчило, що Алла Сенченко перебувала у полоні РФ.


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Теги: Алла Сенченко, лучанка, полон
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