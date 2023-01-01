Куди дінуть зібрані від українців лампи розжарювання, що міняють на енергоощадні

Денис Шмигаль, за перші три дні у відділеннях Укрпошти українці вже обміняли понад 750 тисяч ламп.



Куди діватимуть зібрані лампи розжарювання, Руслан Стрілець.



«Уряд запровадив модель, яка дозволить всі лампи розжарювання відправити на вторинну переробку, а не просто викинути їх на смітник. Перед запуском послуги ми спільно з Мінекономіки провели низку нарад з головами обласних військових адміністрацій, де розповіли про механізм поводження з лампами розжарювання», - зазначив Стрілець.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині стартував обмін ламп: як це працює



Також місцева влада укладатиме договори зі спеціалізованими підприємствами. Вони, своєю чергою, забиратимуть лампи в Укрпошти та здійснюватимуть їх вторинну переробку. Усі роботи виконуватимуться за рахунок екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки підтримці Євросоюзу цього тижня стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Як повідомив Прем'єр-міністр Україниза перші три дні у відділеннях Укрпошти українці вже обміняли понад 750 тисяч ламп.Куди діватимуть зібрані лампи розжарювання, розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України«Уряд запровадив модель, яка дозволить всі лампи розжарювання відправити на вторинну переробку, а не просто викинути їх на смітник. Перед запуском послуги ми спільно з Мінекономіки провели низку нарад з головами обласних військових адміністрацій, де розповіли про механізм поводження з лампами розжарювання», - зазначив Стрілець.Також місцева влада укладатиме договори зі спеціалізованими підприємствами. Вони, своєю чергою, забиратимуть лампи в Укрпошти та здійснюватимуть їх вторинну переробку. Усі роботи виконуватимуться за рахунок екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію