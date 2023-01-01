Куди дінуть зібрані від українців лампи розжарювання, що міняють на енергоощадні
Сьогодні, 20:45
Завдяки підтримці Євросоюзу цього тижня стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за перші три дні у відділеннях Укрпошти українці вже обміняли понад 750 тисяч ламп.
Куди діватимуть зібрані лампи розжарювання, розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
«Уряд запровадив модель, яка дозволить всі лампи розжарювання відправити на вторинну переробку, а не просто викинути їх на смітник. Перед запуском послуги ми спільно з Мінекономіки провели низку нарад з головами обласних військових адміністрацій, де розповіли про механізм поводження з лампами розжарювання», - зазначив Стрілець.
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Також місцева влада укладатиме договори зі спеціалізованими підприємствами. Вони, своєю чергою, забиратимуть лампи в Укрпошти та здійснюватимуть їх вторинну переробку. Усі роботи виконуватимуться за рахунок екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів.
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Куди діватимуть зібрані лампи розжарювання, розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
«Уряд запровадив модель, яка дозволить всі лампи розжарювання відправити на вторинну переробку, а не просто викинути їх на смітник. Перед запуском послуги ми спільно з Мінекономіки провели низку нарад з головами обласних військових адміністрацій, де розповіли про механізм поводження з лампами розжарювання», - зазначив Стрілець.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині стартував обмін ламп: як це працює
Також місцева влада укладатиме договори зі спеціалізованими підприємствами. Вони, своєю чергою, забиратимуть лампи в Укрпошти та здійснюватимуть їх вторинну переробку. Усі роботи виконуватимуться за рахунок екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів.
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