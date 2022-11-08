Де і коли на Волині вимикатимуть світло завтра, 5 лютого. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де і коли на Волині вимикатимуть світло завтра, 5 лютого. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж.

Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в неділю, 5 лютого, у середньому становить лише 53% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».

Інформують, що час початку відключення/увімкнення згідно з графіком може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого. Застосування такого заходу регулювання тривалості перерв можливе, коли «Волиньобленерго» буде змушене здійснювати відключення через непрогнозований ріст споживання у зв’язку із зниженням температури навколишнього середовища.

ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ГРАФІКАМИ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА 4 ЛЮТОГО МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ

Волинян просять пам’ятати про необхідність раціонального використання електроприладів - у разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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