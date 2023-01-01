Волинські рятувальники повезли на Одещину силові електростанції

Сьогодні, 4 лютого, рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Волинській області вирушили до Одеської області.Про це інформує ДСНС області.Із Волинського гарнізону доправляють на південь дві силові електростанції потужністю 120 і 132 кВт, аби забезпечити заживлення об'єктів критичної інфраструктури на півдні нашої держави.Як відомо, сьогодні вранці в магістральній електромережі Одеської області сталася масштабна аварія – на одній з високовольтних підстанцій вийшов з ладу автотрансформатор, пошкоджений після російських атак. Без світла – 500 тисяч людей.Уряд ухвалив рішення відправити в регіон усі потужні генератори, які є у Міненерго, та газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, яку раніше передали зі США. Також мають цілодобово працювати всі пункти незламності.Станом на вечір суботи критичну інфраструктуру в Одесі під'єднали до електропостачання. Про це повідомив голова НЕК «Укренерго»