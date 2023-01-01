Волинські рятувальники повезли на Одещину силові електростанції

Волинські рятувальники повезли на Одещину силові електростанції
Сьогодні, 4 лютого, рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Волинській області вирушили до Одеської області.

Про це інформує ДСНС області.

Із Волинського гарнізону доправляють на південь дві силові електростанції потужністю 120 і 132 кВт, аби забезпечити заживлення об'єктів критичної інфраструктури на півдні нашої держави.

Як відомо, сьогодні вранці в магістральній електромережі Одеської області сталася масштабна аварія – на одній з високовольтних підстанцій вийшов з ладу автотрансформатор, пошкоджений після російських атак. Без світла – 500 тисяч людей.
Волинські рятувальники повезли на Одещину силові електростанції

Уряд ухвалив рішення відправити в регіон усі потужні генератори, які є у Міненерго, та газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, яку раніше передали зі США. Також мають цілодобово працювати всі пункти незламності.

Станом на вечір суботи критичну інфраструктуру в Одесі під'єднали до електропостачання. Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Волинські рятувальники повезли на Одещину силові електростанції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електростанції, Одещина, Волинь, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Великий обмін полоненими: Добрі новини від ВолиньPost за 4 лютого
Сьогодні, 23:27
Волинські рятувальники повезли на Одещину силові електростанції
Сьогодні, 22:33
Де і коли на Волині вимикатимуть світло завтра, 5 лютого. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 22:13
В Україні найближчими днями прогнозують морози та опади
Сьогодні, 21:20
Куди дінуть зібрані від українців лампи розжарювання, що міняють на енергоощадні
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Пожежі на Волині: горіли два будинки, два магазини та дві господарські споруди Пожежі на Волині: горіли два будинки, два магазини та дві господарські споруди
03 лютий, 11:10
На Волині на розмитій ґрунтовій дорозі застрягла «швидка». ФОТО На Волині на розмитій ґрунтовій дорозі застрягла «швидка». ФОТО
02 лютий, 13:05
У Луцьку збираються будувати багатоповерхівку для рятувальників У Луцьку збираються будувати багатоповерхівку для рятувальників
02 лютий, 10:33
Пожежі на Волині: горіли будинок, гараж та автомобіль Пожежі на Волині: горіли будинок, гараж та автомобіль
30 січень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Великий обмін полоненими: Добрі новини від ВолиньPost за 4 лютого
Сьогодні, 23:27
 0
Волинські рятувальники повезли на Одещину силові електростанції
Сьогодні, 22:33
 0
Де і коли на Волині вимикатимуть світло завтра, 5 лютого. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 22:13
 0
В Україні найближчими днями прогнозують морози та опади
Сьогодні, 21:20
 0
Куди дінуть зібрані від українців лампи розжарювання, що міняють на енергоощадні
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8