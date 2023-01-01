Волинські рятувальники повезли на Одещину силові електростанції
Сьогодні, 22:33
Сьогодні, 4 лютого, рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Волинській області вирушили до Одеської області.
Про це інформує ДСНС області.
Із Волинського гарнізону доправляють на південь дві силові електростанції потужністю 120 і 132 кВт, аби забезпечити заживлення об'єктів критичної інфраструктури на півдні нашої держави.
Як відомо, сьогодні вранці в магістральній електромережі Одеської області сталася масштабна аварія – на одній з високовольтних підстанцій вийшов з ладу автотрансформатор, пошкоджений після російських атак. Без світла – 500 тисяч людей.
Уряд ухвалив рішення відправити в регіон усі потужні генератори, які є у Міненерго, та газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, яку раніше передали зі США. Також мають цілодобово працювати всі пункти незламності.
Станом на вечір суботи критичну інфраструктуру в Одесі під'єднали до електропостачання. Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
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Про це інформує ДСНС області.
Із Волинського гарнізону доправляють на південь дві силові електростанції потужністю 120 і 132 кВт, аби забезпечити заживлення об'єктів критичної інфраструктури на півдні нашої держави.
Як відомо, сьогодні вранці в магістральній електромережі Одеської області сталася масштабна аварія – на одній з високовольтних підстанцій вийшов з ладу автотрансформатор, пошкоджений після російських атак. Без світла – 500 тисяч людей.
Уряд ухвалив рішення відправити в регіон усі потужні генератори, які є у Міненерго, та газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, яку раніше передали зі США. Також мають цілодобово працювати всі пункти незламності.
Станом на вечір суботи критичну інфраструктуру в Одесі під'єднали до електропостачання. Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
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