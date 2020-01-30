В Україні найближчими днями прогнозують морози та опади





Про це повідомляє синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха, пише



За її словами, офіційні прогнози щодо весни з’являться за тиждень-два.



«Але можу особисто сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто», - сказала синоптик.



Птуха повідомила, що вже цього тижня час від часу по території України спостерігалися невеликі опади - мокрий сніг у поєднанні з дощем.



В нічні години практично по всій території України була мінусова температура, але денні години місцями зберігалася плюсова температура.



«Починаючи з цих вихідних температура по всій Україні буде знижуватися і знову набувати морозних значень: морози будуть як вночі, так і в денні години. Вже 5-6 лютого розпочинається зниження температури: 5-10 градусів морозу в нічні години та 0-6 морозу в денні», - сказала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчими днями в Україні встановиться морозна погода. Очікувати на ранню весну поки що не варто.Про це повідомляє синоптик Укргідрометцентру, пише РБК-Україна За її словами, офіційні прогнози щодо весни з’являться за тиждень-два.«Але можу особисто сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто», - сказала синоптик.Птуха повідомила, що вже цього тижня час від часу по території України спостерігалися невеликі опади - мокрий сніг у поєднанні з дощем.В нічні години практично по всій території України була мінусова температура, але денні години місцями зберігалася плюсова температура.«Починаючи з цих вихідних температура по всій Україні буде знижуватися і знову набувати морозних значень: морози будуть як вночі, так і в денні години. Вже 5-6 лютого розпочинається зниження температури: 5-10 градусів морозу в нічні години та 0-6 морозу в денні», - сказала вона.

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