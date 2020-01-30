В Україні найближчими днями прогнозують морози та опади
Сьогодні, 21:20
Найближчими днями в Україні встановиться морозна погода. Очікувати на ранню весну поки що не варто.
Про це повідомляє синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха, пише РБК-Україна.
За її словами, офіційні прогнози щодо весни з’являться за тиждень-два.
«Але можу особисто сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто», - сказала синоптик.
Птуха повідомила, що вже цього тижня час від часу по території України спостерігалися невеликі опади - мокрий сніг у поєднанні з дощем.
В нічні години практично по всій території України була мінусова температура, але денні години місцями зберігалася плюсова температура.
«Починаючи з цих вихідних температура по всій Україні буде знижуватися і знову набувати морозних значень: морози будуть як вночі, так і в денні години. Вже 5-6 лютого розпочинається зниження температури: 5-10 градусів морозу в нічні години та 0-6 морозу в денні», - сказала вона.
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Про це повідомляє синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха, пише РБК-Україна.
За її словами, офіційні прогнози щодо весни з’являться за тиждень-два.
«Але можу особисто сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто», - сказала синоптик.
Птуха повідомила, що вже цього тижня час від часу по території України спостерігалися невеликі опади - мокрий сніг у поєднанні з дощем.
В нічні години практично по всій території України була мінусова температура, але денні години місцями зберігалася плюсова температура.
«Починаючи з цих вихідних температура по всій Україні буде знижуватися і знову набувати морозних значень: морози будуть як вночі, так і в денні години. Вже 5-6 лютого розпочинається зниження температури: 5-10 градусів морозу в нічні години та 0-6 морозу в денні», - сказала вона.
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