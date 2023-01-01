Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу.



За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -3°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 5 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу.За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -3°.

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