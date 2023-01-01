Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
У неділю, 5 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу.

За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -3°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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