Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
У неділю, 5 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -3°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до -3°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
З російського полону повернулася лучанка Алла Сенченко
Сьогодні, 19:30
Польща оновила правила повторного в'їзду для біженців з України
Сьогодні, 19:10
З 24 лютого на Волині збільшилась кількість онкохворих: як працює медцентр онкології в області
Сьогодні, 18:16
Медіа