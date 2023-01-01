5 лютого на Волині: гортаючи календар

5 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук (на фото), підприємець Юрій Довгун, футболіст Сергій Подригуля.

Іменини сьогодні у Геннадія, Климента, Феоктиста.

Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, миру, радості від життя й невичерпної наснаги.


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Теги: День народження, Луцьк
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