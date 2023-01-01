5 лютого на Волині: гортаючи календар

Валентин Марчук (на фото), підприємець Юрій Довгун, футболіст Сергій Подригуля.



Іменини сьогодні у Геннадія, Климента, Феоктиста.



Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, миру, радості від життя й невичерпної наснаги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження сьогодні відзначають голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей(на фото), підприємецьфутболістІменини сьогодні у Геннадія, Климента, Феоктиста.Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, миру, радості від життя й невичерпної наснаги.

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