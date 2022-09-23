На Волині стартував обмін ламп: як це працює









Як здійснити обмін?



У післяобідню пору у відділенні «Укрпошти» №43024 (пр-т. Соборності, 11А) у Луцьку черги невеликі, але охочих звернутися за цією послугою – достатньо.



Аби здійснити обмін ламп, потрібно мати при собі «паспорт, ідентифікаційний код, назвати мобільний номер телефону і, звичайно ж, лампочки», – читаємо в оголошенні при вході. Ще є одна умова – особа має бути повнолітньою.



"Зараз до нас приїхала перша партія ламп фірми «Philips» із Франції. Ви не можете обміняти лампи замість бабусі, чи дідуся. Людина повинна бути особисто, щоб підтвердити її документи. Наразі у нас працює жива черга. Лампи є в наявності, тому як тільки клієнт вказує дані, можна одразу отримати лампи, без очікування. За правилами обміну лампи розжарювання мають бути робочими, але, на жаль, ми не можемо перевірити їхню справність. Але ми їх приймаємо, тому це вже більше справа совісті. Здійснити обмін можна всього лише один раз. І кількість – до 5 лампочок. Якщо, наприклад, принесете лише дві, то вже другий раз донести не можна. Реєстрація у базі можлива лише раз", - розповідає працівниця "Укрпошти".



У додатку «Дія» ця послуга теж працює, але видачі за таким принципом розпочнуться пізніше. Це вже буде тоді, коли приїде друга партія світлодіодних ламп. Попередня реєстрація не є обов’язковою, але вона значно пришвидшить процес.



В "Укрпошті" наголошують, якщо котрась з отриманих клієнтом LED-ламп виявиться несправною, її можна замінити.



Розповідають, вже досить багато людей звернулися за цією послугою. Більшість – поважного віку. Є, звісно, і молодші, але зараз пенсіонери переважають. На запитання, чи міняли самі працівники лампи розжарювання, відповідають із усмішкою:



«Ні, в нас вже давно таких немає!»



«У мене вдома тільки Led-лампи, але, взагалі, це чудова послуга, та й прослужать вони довше, ніж старі», – розповідає лучанка Дарина.



«Я пенсіонер, дозволити собі купити дорожчу лампочку не можу, а такий обмін це допомога і одночасно економія електрики», – каже В’ячеслав.



«Дуже гарно, що таке придумали, я обміняла – поки працюють добре. В кого ще такі лампочки залишились, то треба обмінювати, щоб не витрачати дарма електроенергію», – поділилися досвідом лучанка Тетяна.



Чому це важливо?



При заміні 50 мільйонів старих ламп розжарювання на LED-лампочки зменшиться пікове навантаження на електромережі до 10%. І це буде неабияким розвантаженням для енергетичної системи України. Про це повідомила компанія «Укрпошта» на офіційній сторінці у Facebook.



На першому етапі планують замінити 15 мільйонів ламп для українців. Це важливий крок для полегшення роботи енергетикам і зменшення лімітів, адже, за даними Міненерго, приватні домогосподарства все ще використовують 80% ламп розжарювання.



Де і як будуть міняти?



Постачання ламп відбудеться у декілька етапів протягом декількох тижнів, а мапа обміну охопить всю країну. Обіцяють, що навідаються навіть у найменші села. Тут діятимуть пересувні відділення. Терміни видачі залежать в першу чергу від постачання, тож конкретних дат поки не називають.



У Луцьку обміняти лампи розжарювання на Led-лампи виявилось не складно. Послуга діятиме не лише в обласних та районних центрах, а й у маленьких селах. Тому за обновками можуть звертатися усі охочі. Головне не проґавити день і час, коли у ваше село приїде пересувне відділення «Укрпошти».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 30 січня волиняни можуть безплатно обміняти п’ять ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп. Зробити це можна у будь-якому відділенні «Укрпошти». Проект всеукраїнський і реалізується за підтримки міністерств економіки, цифрової трансформації, цифрового застосунку «Дія» та представництва Європейського Союзу. «Сили правди» побувала на одному із відділень та подивилася як працює ця послуга на Волині.У післяобідню пору у відділенні «Укрпошти» №43024 (пр-т. Соборності, 11А) у Луцьку черги невеликі, але охочих звернутися за цією послугою – достатньо.Аби здійснити обмін ламп, потрібно мати при собі «паспорт, ідентифікаційний код, назвати мобільний номер телефону і, звичайно ж, лампочки», – читаємо в оголошенні при вході. Ще є одна умова – особа має бути повнолітньою."Зараз до нас приїхала перша партія ламп фірми «Philips» із Франції. Ви не можете обміняти лампи замість бабусі, чи дідуся. Людина повинна бути особисто, щоб підтвердити її документи. Наразі у нас працює жива черга. Лампи є в наявності, тому як тільки клієнт вказує дані, можна одразу отримати лампи, без очікування. За правилами обміну лампи розжарювання мають бути робочими, але, на жаль, ми не можемо перевірити їхню справність. Але ми їх приймаємо, тому це вже більше справа совісті. Здійснити обмін можна всього лише один раз. І кількість – до 5 лампочок. Якщо, наприклад, принесете лише дві, то вже другий раз донести не можна. Реєстрація у базі можлива лише раз", - розповідає працівниця "Укрпошти".У додатку «Дія» ця послуга теж працює, але видачі за таким принципом розпочнуться пізніше. Це вже буде тоді, коли приїде друга партія світлодіодних ламп. Попередня реєстрація не є обов’язковою, але вона значно пришвидшить процес.В "Укрпошті" наголошують, якщо котрась з отриманих клієнтом LED-ламп виявиться несправною, її можна замінити.Розповідають, вже досить багато людей звернулися за цією послугою. Більшість – поважного віку. Є, звісно, і молодші, але зараз пенсіонери переважають. На запитання, чи міняли самі працівники лампи розжарювання, відповідають із усмішкою:«Ні, в нас вже давно таких немає!»«У мене вдома тільки Led-лампи, але, взагалі, це чудова послуга, та й прослужать вони довше, ніж старі», – розповідає лучанка«Я пенсіонер, дозволити собі купити дорожчу лампочку не можу, а такий обмін це допомога і одночасно економія електрики», – каже«Дуже гарно, що таке придумали, я обміняла – поки працюють добре. В кого ще такі лампочки залишились, то треба обмінювати, щоб не витрачати дарма електроенергію», – поділилися досвідом лучанкаПри заміні 50 мільйонів старих ламп розжарювання на LED-лампочки зменшиться пікове навантаження на електромережі до 10%. І це буде неабияким розвантаженням для енергетичної системи України. Про це повідомила компанія «Укрпошта» на офіційній сторінці у Facebook.На першому етапі планують замінити 15 мільйонів ламп для українців. Це важливий крок для полегшення роботи енергетикам і зменшення лімітів, адже, за даними Міненерго, приватні домогосподарства все ще використовують 80% ламп розжарювання.Постачання ламп відбудеться у декілька етапів протягом декількох тижнів, а мапа обміну охопить всю країну. Обіцяють, що навідаються навіть у найменші села. Тут діятимуть пересувні відділення. Терміни видачі залежать в першу чергу від постачання, тож конкретних дат поки не називають.У Луцьку обміняти лампи розжарювання на Led-лампи виявилось не складно. Послуга діятиме не лише в обласних та районних центрах, а й у маленьких селах. Тому за обновками можуть звертатися усі охочі. Головне не проґавити день і час, коли у ваше село приїде пересувне відділення «Укрпошти».

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