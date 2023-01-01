Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 мільйонів гривень держкоштів. ФОТО

Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 мільйонів гривень держкоштів. ФОТО
Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів.
За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 мільйонів гривень держкоштів. ФОТО

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
СБУ ініціювала відкликання даної партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.
Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 мільйонів гривень держкоштів. ФОТО

Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 мільйонів гривень держкоштів. ФОТО

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Теги: Міноборони, розкрадання державних коштів, бронежилети
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