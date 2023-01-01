Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 мільйонів гривень держкоштів. ФОТО
Сьогодні, 13:22
Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів.
За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.
Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
СБУ ініціювала відкликання даної партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.
Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.
Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
СБУ ініціювала відкликання даної партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони.
Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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