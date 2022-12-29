Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська

Фото видання «Таблоїд Волині»

Цьогорічна «Медіа-кава» б’є всі рекорди

Найдорожчий лот купили за 100 тисяч гривень

Тайра (Юлія Паєвська)

Іван Малкович

«Збірна солянка анонімів на секретній базі НАТО в Естонії»

Зустрічаються ті, хто роками не бачився, знаходять дружбу і навіть кохання

Участь медійників – колосальна

Відомий волинський журналіствже багато років поспіль поєднує роботу медійника із волонтерством. Щоправда, слово «поспіль» якраз у контексті його журналістської діяльності має нюанси. Бо неодноразово Мирослав ішов із журналістики у інші сфери діяльності, але щоразу повертався., – днями написав Мирослав на своїй сторінці у соцмережі.Про те, як поєднувати роботу і місію, як залучити сотні людей до свого проєкту і за 8 місяців зібрати понад 3 мільйони гривень для потреб війська, – у розповіді Мирослава Ватащука в рамкахУ різні періоди свого професійного життя Мирослав співпрацював із різними виданнями Волині та України загалом. Наразі ж має співпрацю із волинським виданням «Інсайдер Медіа», львівським – «Гал-інфо» та періодично працює із всеукраїнськими «Громадське радіо» та «Апостроф ТВ». Роботою, як жартує Мирослав, займається у вільний від волонтерства час, бо жити таки за щось потрібно.У травні цього року з ініціативи журналіста стартував вже відомий на Волині проєкт. Але цього разу – з нечуваним раніше розмахом. Його мета – зібрати якнайбільше грошей для потреб Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдяки онлайн-аукціону. На аукціоні через групу у фейсбуці, яку адмініструє Мирослав, волонтер продає кавування із відомими людьми. Суть проста – торги за кавування із автором чи авторкою каволоту починають зі ставки 150 гривень, мінімальний крок – 10 гривень, максимального ж не існує.Проєкт «Медіа-кава», розповідає Мирослав, стартував у Луцьку чи то у 2016-му, чи у 2017-му році, вирісши із проекту «Кава з волонтером», який відбувся у 2015-му.«Якраз напередодні Дня журналіста (відзначають щороку 6 червня – ред.) фейсбук нагадав мені про «Каву з волонтером». Я подумав: чому б під свято не влаштувати медіа-каву і не передати щось для воїнів від журналістів Волині. Я загорівся цією ідеєю. Колеги дали згоду на використання платформи «Кава з волонтером» й допомогли мені провети першу медіа-каву, – розповідає журналіст про виникнення проєкту.Спочатку авторами каволотів (людьми, з якими і купують зустріч для кавування) на онлайн-торгах були саме медійники та медійниці, тому й назва – «Медіа-кава». Цьогоріч же, організатор проєкту вийшов за ці рамки й на онлайн-аукціоні можна купити кавування з відомими людьми з різних сфер – військової та юридичної справи, волонтерства, письменництва, кінематографу, журналістики, місцевого самоврядування, шоу-бізнесу тощо.За понад 8 місяців проекту Мирослав опублікував на онлайн-аукціоні майже 600 лотів, більшість з яких – онлайн чи офлайн-кавування з людьми, а також – так звані «братські підгони», певні символічні речі, які люди передають для благодійного продажу на аукціоні. Для прикладу – легендарні марки, патріотична атрибутика, речі з автографами знаменитостей, військові трофеї тощо.Вже через 2 місяці після старту «Медіа-кави» проєкт зібрав перший мільйон! А станом на кінець січня – понад 3 мільйони гривень.Але кошти на рахунку не затримуються, а одразу ж працюють на військо. За виручені з аукціону гроші, які волонтер отримує на відкритий спеціально з цією метою рахунок, він купує речі, необхідні для ССО на фронті – різноманітні ґаджети, необхідні для ведення бою, амуніцію, засоби догляду за зброєю, туристичне спорядження, інструменти, запчастини для автомобілів. Окрім того, інколи Мирослав здійснює оплату ремонту військових автівок.Усі необхідні дії щодо модерування аукціону, а також бухгалтерський облік, ведення бази даних та закупівлі необхідних для військових речей Мирослав здійснює сам, консультуючись при цьому з відповідними фахівцями.Деякі суми, виручені за продаж лотів, вражають – йдеться про десятки тисяч гривень за одне кавування. За можливість же поспілкуватися за чашкою кави із координаторкою «Фонду Сергія Притули»заплатили аж 100 тисяч.Цей лот, каже Мирослав Ватащук, найдорожчий де-юре. Де-факто ж – найбільше заплатили за кавування з політиком та блогером, колишнім народним депутатом України. Переможна ставка у цьому лоті – 55 тисячі гривень, програшна – 50 тисяч гривень. Друга ставка була анонімною, але і переможець торгів, і анонім оплатили свої ставки, тому фактично за кавування із Чепиногою вдалося виторгувати 105 тисяч гривень.Таке, що гроші на благодійний рахунок перераховує не лише переможець торгів, а й інші учасники, трапляється нерідко. Для прикладу, учасниця, ставка якої перемогла у торгах за кавування з, (військовослужбовицею і парамедикинею) запропонувала оголосити трьох переможців та провести кавування на чотирьох. Оскільки була згода усіх учасників та авторки каволоту, переможними оголосили три ставки: на 10 500, 10 000 та 6 670 гривень.Окрім того, на аукціоні можна було поторгуватися за зустріч онлайн або вживу із міським головою Дніпра(лот продали за 52 тисячі гривень), українським військовослужбовцем, блогером, полковником ЗСУ(«Штірліцем») (перемогла ставка 30 тисяч гривень), поетом і видавцем, керівником видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га»(15 тисяч), продюсером(22 200 гривень), ютубером і активістом, який на своєму каналі бере інтерв'ю у російських військовополонених,(15 тисяч), акторкоюта сотнями інших людей.Нерідко відомі на локальному чи національному рівнях люди чи проєкти самі пропонують свою участь як авторів каволотів на «Медіа-каві». Цьому сприяли масштабування проєкту і його впізнаваність.Лот, який викликав подив користувачів, – це онлайн-кава з. Представники Національного антарктичного наукового центру самі зініціювали свою участь. Окрім того, перший крок для участі зі своєї ініціативи зробив, для прикладу, іТаку назву має група користувачів, які роблять анонімні ставки, а також певною мірою допомагають із організацією процесу торгів. Для прикладу – домовляються із кимось з потенційних авторів каволотів або пропонують кандидатури.Аноніми, розповідає Мирослав Ватащук, на «Медіа-каві» станом на кінець січня «скупилися» приблизно на 300 тисяч гривень.«Ті аноніми, які у проекті відомі як «збірна солянка анонімів на секретній базі НАТО в Естонії», – це така собі внутрішня тусовка. Дехто з анонімів «депозитить». А потім в межах оплаченої суми або сам робить ставку, або пише мені, щоб я зробив. От якраз прийшов депозит від аноніма. Людина давно живе в Німеччині. Ми знайомі через знайомих.До речі, більшість із анонімів, які змагаються грошовитими ставками, – це люди, які давно живуть за кордоном. Дехто із них знає мене із самого дитинства. Аноніми і не тільки аноніми інколи оплачують програні ставки. Бо часом людям цікаво поторгуватися або просто задонатити у такий спосіб», – розповідає журналіст-волонтер.«Медіа-кава» – це більше, ніж просто донат чи просто кавування. Це – атракція, яка об’єднує у багатьох значеннях – об’єднує за чашкою кави і задля спільної справи.«Фішка» цьогорічної медіа-кави – онлайн-кавування. Хоча інколи люди приїжджають в Луцьк чи інше місто спеціально для того, щоб влаштувати офлайн-кавування.«Але бувають курйозні випадки. Наприклад, люди купують каву з людиною, яка перебуває у Барселоні, і п’ють її разом у Барселоні. Були випадки, коли продавали лот в Парижі, в Монреалі, в Лондоні. Кава вживу могла відбутися саме там, і люди ішли на каву саме там.Були випадки, коли продавали інтернет-каву, а потім ішли вживу. Наприклад, продавали каву з керівником Департаменту патрульної поліції. Покупець оплатив свою переможну ставку, але зауважив, що автора каволоту не «висмикуватиме» з купи справ. Натомість Жуков сам взяв контакти переможця торгів і зініціював зустріч офлайн.Є історії, коли медіа-кава поєднує людей, породжує чи відновлює дружбу і навіть кохання.Ініціатор «Медіа-кави» зауважує: хоч проєкт і вийшов за межі медійного кола, участь у ньому журналістських колективів залишається величезною. Щодо волинських ЗМІ Мирослав Ватащук зауважує, що нині вже немає, напевно, жодного, який би не був дотичний до проєкту – чи то участю когось із команди як автор чи авторка каволоту, чи то як учасники і переможці торгів, чи то інформаційною підтримкою «Медіа-кави».На аукціоні продавали, зокрема, кавування із такими волинськими медійниками, якта інші.Активно долучилися і представники всеукраїнських медіа. Так, творчий колектив «5 канал» був каволотами майже у повному складі. Окрім того, канал навіть передав «Медіа-каві» свій скандальний календар з оголеними журналістками, який наробив чимало переполоху у соціальних мережах. Він став другим за вартістю лотом серед так званих «братських підгонів». За нього виручили 12 500 гривень.Автором каволоту були і генеральний директор «1+1»(каву з ним купили за 29 тисяч гривень), і ведуча проєкту «Телебачення Тооронто»(65 540 гривень), і автор цього проєкту(50 500 гривень), і журналістка проекту «Bihus.Info»(10 000 гривень) та багато медійників і медійниць.На онлайн-торгах, окрім того, продали безоплатну публікацію декількох матеріалів про бізнес у виданні «Гал-Інфо».Мирослав Ватащук наголошує: дуже важливий продаж абсолютно кожного лота – чи того, за який виручили 300 гривень, чи того, який вдалося продати за 100 тисяч. Оскільки саме сумарний результат і робить реальними ті вражаючі суми, які вдається збирати завдяки «Медіа-каві».