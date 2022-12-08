Лучанину Максиму Мартинову просять присвоїти звання «Героя України» посмертно

Максиму Мартинову, який з 2019 року був в зоні АТО та від першого дня повномасштабної війни стояв на передових позиціях, просять присвоїти звання "Героя України" посмертно.



Відповідну



"Прошу присвоїти звання «Героя України » моєму чоловіку, офіцеру старшому лейтенанту Мартинову Максиму Юрійовичу, 1997 року народження посмертно. Мартинов Максим народився у Луцьку. Коли почалась війна, він вступив у Львівську Національну Академію сухопутних військ і свідомо став військовослужбовцем. Служив в 14-ій окремій механізованій бригаді. З 2019 року був в зоні АТО та від першого дня повномасштабної війни стояв на передових позиціях.



Загинув 19 серпня 2022 року на Харківському напрямку Чугуївського району селі Шестакове. Їдучи безпосередньо на позицію, мій чоловік разом зі своїми побратимами підірвались на міні. Залишив дружину, двох донечок, батьків. На момент загибелі молодшій доні було всього 4 місяці, старшій - 5 років. Був людиною слова, чесним, мужнім і завжди переживав за свій особовий склад. Всі, кому пощастило бути знайомим з ним, любили і поважали його.



Він заслуговує на присвоєння почесного звання «Героя України», оскільки до останньої миті свого життя захищав суверенітет нашої держави і віддав своє життя задля нашої перемоги та незалежності України", - йдеться в тексті петиції.



Петицію можна підписати за посиланням.

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