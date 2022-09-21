17 000 доларів США за два авто для ЗСУ: викрили волинянина, який торгував гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 14:44
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області працівники УСБУ в області виявили 39-річного волинянина, який продавав автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Під час огляду місця події вилучено транспортні засоби – «Nissan Navara» та «Mazda MB 50», документи на них та 17 тисяч доларів США.
Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні продажу предметів гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України) та про накладення арешту на вилучені автомобілі.
Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Під час огляду місця події вилучено транспортні засоби – «Nissan Navara» та «Mazda MB 50», документи на них та 17 тисяч доларів США.
Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні продажу предметів гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України) та про накладення арешту на вилучені автомобілі.
Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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