У Луцькому районі лунатимуть вибухи





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



"Сьогодні, 1 лютого, від 16:00 до 17:00 піротехніки ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Знешкодження відбудеться біля села Березолуки Луцького району. Через це в деяких громадах можуть бути чутні звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.



Рятувальники закликають громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Березолуки Луцького району сьогодні, 1 лютого, лунатимуть вибухи.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області."Сьогодні, 1 лютого, від 16:00 до 17:00 піротехніки ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Знешкодження відбудеться біля села Березолуки Луцького району. Через це в деяких громадах можуть бути чутні звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.Рятувальники закликають громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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