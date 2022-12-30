У Луцькому районі лунатимуть вибухи
Сьогодні, 15:18
У селі Березолуки Луцького району сьогодні, 1 лютого, лунатимуть вибухи.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
"Сьогодні, 1 лютого, від 16:00 до 17:00 піротехніки ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Знешкодження відбудеться біля села Березолуки Луцького району. Через це в деяких громадах можуть бути чутні звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
"Сьогодні, 1 лютого, від 16:00 до 17:00 піротехніки ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Знешкодження відбудеться біля села Березолуки Луцького району. Через це в деяких громадах можуть бути чутні звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці
Сьогодні, 16:12
«Виконуємо завдання президента»: голова СБУ Василь Малюк прокоментував масові обшуки
Сьогодні, 15:40
У Луцькому районі лунатимуть вибухи
Сьогодні, 15:18
Кабмін звільнив керівний склад митниці, – Гончаренко
Сьогодні, 15:08
17 000 доларів США за два авто для ЗСУ: викрили волинянина, який торгував гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 14:44
Медіа