«Виконуємо завдання президента»: голова СБУ Василь Малюк прокоментував масові обшуки

«Виконуємо завдання президента»: голова СБУ Василь Малюк прокоментував масові обшуки
Сьогодні, 1 лютого, Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як заявив очільник СБУ Василь Малюк, мова йде про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.

Цього дня в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

«Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль», - підкреслив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Він додав, що наразі СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і, зважаючи на великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін звільнив керівний склад митниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, СБУ, обшуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці
Сьогодні, 16:12
«Виконуємо завдання президента»: голова СБУ Василь Малюк прокоментував масові обшуки
Сьогодні, 15:40
У Луцькому районі лунатимуть вибухи
Сьогодні, 15:18
Кабмін звільнив керівний склад митниці, – Гончаренко
Сьогодні, 15:08
17 000 доларів США за два авто для ЗСУ: викрили волинянина, який торгував гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта» СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта»
Сьогодні, 14:20
СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України
31 січень, 11:20
Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна
03 січень, 20:23
У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО
14 грудень, 2022, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці
Сьогодні, 16:12
 0
«Виконуємо завдання президента»: голова СБУ Василь Малюк прокоментував масові обшуки
Сьогодні, 15:40
 0
У Луцькому районі лунатимуть вибухи
Сьогодні, 15:18
 0
Кабмін звільнив керівний склад митниці, – Гончаренко
Сьогодні, 15:08
 0
17 000 доларів США за два авто для ЗСУ: викрили волинянина, який торгував гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8