Волинська «екстренка» – найкраща в Україні у догоспітальному лікуванні інсульту





Про це Юрій Погуляйко.



У 2022 році серед українських бригад екстреної медичної допомоги було проведено навчання та оцінено надання медичної допомоги при інсультах відповідно до європейських стандартів. За підсумками премії EMS Angels Awards відзначено три області: Волинську, Харківську і Житомирську.



Слід зазначити, що участь в конкурсі брали 57 бригад з 9 країн світу. Відтак, волинська "екстренка" стала найкращою в Україні.



Тож сьогодні консультант проекту вручив платинову відзнаку директору обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимиру Шмалю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - найкращий у догоспітальному лікуванні інсульту. Він здобув «платину» у премії EMS Angels Awards. Цю нагороду вручають лікарям за високі досягнення у догоспітальному лікуванні інсульту.Про це повідомив голова Волинської ОВАУ 2022 році серед українських бригад екстреної медичної допомоги було проведено навчання та оцінено надання медичної допомоги при інсультах відповідно до європейських стандартів. За підсумками премії EMS Angels Awards відзначено три області: Волинську, Харківську і Житомирську.Слід зазначити, що участь в конкурсі брали 57 бригад з 9 країн світу. Відтак, волинська "екстренка" стала найкращою в Україні.Тож сьогодні консультант проекту вручив платинову відзнаку директору обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

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