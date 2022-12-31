Волинська «екстренка» – найкраща в Україні у догоспітальному лікуванні інсульту

Волинська «екстренка» – найкраща в Україні у догоспітальному лікуванні інсульту
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - найкращий у догоспітальному лікуванні інсульту. Він здобув «платину» у премії EMS Angels Awards. Цю нагороду вручають лікарям за високі досягнення у догоспітальному лікуванні інсульту.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

У 2022 році серед українських бригад екстреної медичної допомоги було проведено навчання та оцінено надання медичної допомоги при інсультах відповідно до європейських стандартів. За підсумками премії EMS Angels Awards відзначено три області: Волинську, Харківську і Житомирську.

Слід зазначити, що участь в конкурсі брали 57 бригад з 9 країн світу. Відтак, волинська "екстренка" стала найкращою в Україні.
Волинська «екстренка» – найкраща в Україні у догоспітальному лікуванні інсульту

Тож сьогодні консультант проекту вручив платинову відзнаку директору обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимиру Шмалю.

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Теги: Волинь, бригади швидкої допомоги, нагорода
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