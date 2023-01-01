І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда

І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда
Під час виконання бойового завдання 26 січня під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда. Сьогодні ввечері, 1 лютого, він назавжди повертається додому.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

"Він був не просто гарним хлопцем. Ніжним і люблячим сином. Не просто прекрасним фотографом. Він був активістом. З тих ідейних людей, які настільки твердо вірять у свою країну, що стають її зрілими будівничими, попри молодий вік.

Він був співзасновником молодіжного хабу “Ватра — правильний простір”, членом Молодіжної ради, де ми з ним і познайомилися, членом партії “Національний корпус”, яка брала участь у позачергових парламентських виборах 2019 року.

З цього ж року — в теробороні.

Постійно допомагав волонтерам - і паралельно навчався тактичній медицині;

просто обожнював котів і собак, був дуже добрим до всього і всіх, з ким мав справу, - і паралельно вчився правилам ведення бою.

Бо чітко знав, хто ворог.

Він був з тих, хто у відносному мирі готувався до війни", - написав Чайка.

Як розповів він, фотографія, а не військова справа, була для Максима пристрастю ще зі шкільної лави (вчився у 3 та 8 школах) — у юному віці він відзняв своє перше весілля.

Своїм найріднішим людям казав, що стане найвідомішим фотографом у світі. Таким, до якого на фотосесії ставатимуть в чергу.
І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда

"Це не були порожні слова. Це була реальна мрія і чіткі кроки для того, щоб вона здійснилася: і прагнення заробити, щоб мати можливість купувати найякіснішу техніку для зйомок, і постійні курси з підвищення кваліфікації. І вперте відточування майстерності", - зазначив мер Ковеля.

Свою ж дипломну роботу в Національному університеті “Острозька академія”, яку закінчив 2019 року, він присвятив якраз військовій фотографії. Чим здивував своїх викладачів — бо тема - рідкісна.
Але й Максим не був з тих, хто шукає легких шляхів.

Це знову історія про вибір, зроблений всупереч, а не завдяки. Через хворобу хребта він був комісований, тож за станом здоров’я мав право не воювати.

"Але своїм дорогим людям у 2022 році сказав — хоч плачте, - я все одно піду. І пішов. Він славився тим, що вправно керував БпЛА, філігранно наводив артилерію на ворога, якого багато було знищено завдяки цьому його вмінню. Бо і на війні він весь час вчився. І там був до своїх — безкінечно безкорисливим і добрим. А з друзями — вірним. Таким, який нізащо не зрадив би", - наголошує Ігор Чайка.
І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда

Максим Бурда загинув 26 січня 2023 року біля Бахмута. За чотири дні до свого дня народження, яке припадає на 30 січня. Цього дня йому мало б виповнитися 26. Але тепер 25 — назавжди.
І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда

"Мені хочеться думати, що небу навіщось потрібні небесні фотографи.
А в чергу до Максимових фотографій таки ставатимуть. Тому що Марія Лукашук, з якою вони планували одружитися, але так і не встигли, планує організувати виставку і оприлюднити всі фото, зроблені ним у воєнний період 2022-2023 років. Максим і на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню. Спиняти мить через об’єктив. Фіксувати. Документувати. Робити миттєве — сталим.

Зазначається, що чин похорону за загиблим Максимом Бурдою завтра, 2 лютого, четвер:
І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда

10:00 (орієнтовно) — прощання вдома, на Незалежності, 61.

12:00 — відспівування в Свято-Благовіщенському соборі (вул. Соборна, 6);

13:00 — громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що біля міської ради.

Поховають Героя на Алеї Героїв міського цвинтаря.

Фото з Максимом — авторства Олі Сатіної.

Фото з війни: автор - Максим Бурда.
І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда
І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда
І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда
І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда

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Теги: Волинь, війна, фотограф, смерть, Ковель, Бурда
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