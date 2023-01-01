І на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню: під Бахмутом загинув фотограф із Ковеля Максим Бурда

Максим Бурда. Сьогодні ввечері, 1 лютого, він назавжди повертається додому.



Про це Ігор Чайка.



"Він був не просто гарним хлопцем. Ніжним і люблячим сином. Не просто прекрасним фотографом. Він був активістом. З тих ідейних людей, які настільки твердо вірять у свою країну, що стають її зрілими будівничими, попри молодий вік.



Він був співзасновником молодіжного хабу “Ватра — правильний простір”, членом Молодіжної ради, де ми з ним і познайомилися, членом партії “Національний корпус”, яка брала участь у позачергових парламентських виборах 2019 року.



З цього ж року — в теробороні.



Постійно допомагав волонтерам - і паралельно навчався тактичній медицині;



просто обожнював котів і собак, був дуже добрим до всього і всіх, з ким мав справу, - і паралельно вчився правилам ведення бою.



Бо чітко знав, хто ворог.



Він був з тих, хто у відносному мирі готувався до війни", - написав Чайка.



Як розповів він, фотографія, а не військова справа, була для Максима пристрастю ще зі шкільної лави (вчився у 3 та 8 школах) — у юному віці він відзняв своє перше весілля.



Своїм найріднішим людям казав, що стане найвідомішим фотографом у світі. Таким, до якого на фотосесії ставатимуть в чергу.



"Це не були порожні слова. Це була реальна мрія і чіткі кроки для того, щоб вона здійснилася: і прагнення заробити, щоб мати можливість купувати найякіснішу техніку для зйомок, і постійні курси з підвищення кваліфікації. І вперте відточування майстерності", - зазначив мер Ковеля.



Свою ж дипломну роботу в Національному університеті “Острозька академія”, яку закінчив 2019 року, він присвятив якраз військовій фотографії. Чим здивував своїх викладачів — бо тема - рідкісна.

Але й Максим не був з тих, хто шукає легких шляхів.



Це знову історія про вибір, зроблений всупереч, а не завдяки. Через хворобу хребта він був комісований, тож за станом здоров’я мав право не воювати.



"Але своїм дорогим людям у 2022 році сказав — хоч плачте, - я все одно піду. І пішов. Він славився тим, що вправно керував БпЛА, філігранно наводив артилерію на ворога, якого багато було знищено завдяки цьому його вмінню. Бо і на війні він весь час вчився. І там був до своїх — безкінечно безкорисливим і добрим. А з друзями — вірним. Таким, який нізащо не зрадив би", - наголошує Ігор Чайка.



Максим Бурда загинув 26 січня 2023 року біля Бахмута. За чотири дні до свого дня народження, яке припадає на 30 січня. Цього дня йому мало б виповнитися 26. Але тепер 25 — назавжди.



"Мені хочеться думати, що небу навіщось потрібні небесні фотографи.

А в чергу до Максимових фотографій таки ставатимуть. Тому що Марія Лукашук, з якою вони планували одружитися, але так і не встигли, планує організувати виставку і оприлюднити всі фото, зроблені ним у воєнний період 2022-2023 років. Максим і на війні лишався вірним своєму справжньому покликанню. Спиняти мить через об’єктив. Фіксувати. Документувати. Робити миттєве — сталим.



Зазначається, що чин похорону за загиблим Максимом Бурдою завтра, 2 лютого, четвер:



10:00 (орієнтовно) — прощання вдома, на Незалежності, 61.



12:00 — відспівування в Свято-Благовіщенському соборі (вул. Соборна, 6);



13:00 — громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що біля міської ради.



Поховають Героя на Алеї Героїв міського цвинтаря.



Фото з Максимом — авторства Олі Сатіної.



Фото з війни: автор - Максим Бурда.



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