Авіакатастрофа у Броварах: у МВС заявили, що експертизи ще не готові
Сьогодні, 18:05
Експертизи щодо авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво і працівників МВС, ще не готові.
Про це повідомив виконувач обов'язків глави МВС Ігор Клименко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Експертизи ще не готові. Це технічні експертизи, які вимагають деякого часу для того, щоб вони були закінчені й належним чином оформлені”, — сказав Клименко.
Він зазначив, що поки не буде експертиз говорити про будь-яку версію передчасно.
“Всі версії, які були озвучені в перший день трагедії залишаються робочими”, — розповів Клименко.
Нагадаємо, що 18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС — міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович — у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули.
Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.
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Про це повідомив виконувач обов'язків глави МВС Ігор Клименко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Експертизи ще не готові. Це технічні експертизи, які вимагають деякого часу для того, щоб вони були закінчені й належним чином оформлені”, — сказав Клименко.
Він зазначив, що поки не буде експертиз говорити про будь-яку версію передчасно.
“Всі версії, які були озвучені в перший день трагедії залишаються робочими”, — розповів Клименко.
Нагадаємо, що 18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС — міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович — у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули.
Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.
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