Падіння гелікоптера у Броварах: стало відомо про 17 жертв внаслідок авіакатастрофи. ОНОВЛЕНО

Падіння гелікоптера у Броварах: стало відомо про 17 жертв внаслідок авіакатастрофи. ОНОВЛЕНО
За уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Нацполіції Мар’яна Рева.

"Наразі за цією інформацією яка у нас є, уточненою, - 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. З них троє загиблих - діти", - сказала вона.

25 людей наразі перебувають у медичних закладах, декілька з них - у важкому стані та знаходяться у реанімації.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих внаслідок катастрофи.

Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.

ОНОВЛЕНО станом на 14.42

Як повідомили у ДСНС, виявили 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою. Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі. Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 од. техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення МРЦ ШР.

Зазначимо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.

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Теги: Бровари, гвинтокрил, падіння, поранені, загиблі
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