Падіння гелікоптера у Броварах: стало відомо про 17 жертв внаслідок авіакатастрофи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:07
За уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Нацполіції Мар’яна Рева.
"Наразі за цією інформацією яка у нас є, уточненою, - 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. З них троє загиблих - діти", - сказала вона.
25 людей наразі перебувають у медичних закладах, декілька з них - у важкому стані та знаходяться у реанімації.
Раніше повідомлялося про 18 загиблих внаслідок катастрофи.
Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.
ОНОВЛЕНО станом на 14.42
Як повідомили у ДСНС, виявили 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою. Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі. Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 од. техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення МРЦ ШР.
Зазначимо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.
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Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Нацполіції Мар’яна Рева.
"Наразі за цією інформацією яка у нас є, уточненою, - 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. З них троє загиблих - діти", - сказала вона.
25 людей наразі перебувають у медичних закладах, декілька з них - у важкому стані та знаходяться у реанімації.
Раніше повідомлялося про 18 загиблих внаслідок катастрофи.
Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.
ОНОВЛЕНО станом на 14.42
Як повідомили у ДСНС, виявили 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою. Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі. Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 од. техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення МРЦ ШР.
Зазначимо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.
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