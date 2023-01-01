Падіння гелікоптера у Броварах: стало відомо про 17 жертв внаслідок авіакатастрофи. ОНОВЛЕНО

За уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей.Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Нацполіції"Наразі за цією інформацією яка у нас є, уточненою, - 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. З них троє загиблих - діти", - сказала вона.25 людей наразі перебувають у медичних закладах, декілька з них - у важкому стані та знаходяться у реанімації.Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ, його заступникта держсекретарОНОВЛЕНО станом на 14.42Як повідомили у ДСНС, виявили 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою. Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі. Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 од. техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення МРЦ ШР.Зазначимо, що