СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера у Броварах
Сьогодні, 13:16
Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.
Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:
▪️ порушення правил польоту;
▪️ технічна несправність гелікоптера;
▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.
Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.
Зазначимо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.
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Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:
▪️ порушення правил польоту;
▪️ технічна несправність гелікоптера;
▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.
Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.
Зазначимо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.
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