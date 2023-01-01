СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера у Броварах

СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера у Броварах
Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

▪️ порушення правил польоту;
▪️ технічна несправність гелікоптера;
▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.

Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.

Зазначимо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.

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Теги: Бровари, гвинтокрил, падіння, поранені, загиблі
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