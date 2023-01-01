Внаслідок аварії в Броварах загинуло керівництво МВС

Внаслідок аварії в Броварах загинуло керівництво МВС
Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними відомства, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: керівництво МВС, Бровари, Монастирський, загинули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Прилуцькому сталася пожежа: двоє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 10:56
Аварія у Броварах: кількість загиблих зросла до 18. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:39
Внаслідок аварії в Броварах загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 10:13
Ковель сьогодні, 18 січня, зустрічає полеглого Героя Миколу Оксентюка, який захищав Бахмут
Сьогодні, 10:06
На Водохреще на Україну чекає аномальне тепло
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Аварія у Броварах: кількість загиблих зросла до 18. ОНОВЛЕНО Аварія у Броварах: кількість загиблих зросла до 18. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:39
Відомо про 5 потерпілих внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах Відомо про 5 потерпілих внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах
Сьогодні, 09:36
У Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: є постраждалі. ФОТО У Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 09:17
Біля Соледару загинуло двоє прикордонників з Луцька Біля Соледару загинуло двоє прикордонників з Луцька
10 січень, 20:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Прилуцькому сталася пожежа: двоє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 10:56
 0
Аварія у Броварах: кількість загиблих зросла до 18. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:39
 0
Внаслідок аварії в Броварах загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 10:13
 0
Ковель сьогодні, 18 січня, зустрічає полеглого Героя Миколу Оксентюка, який захищав Бахмут
Сьогодні, 10:06
 0
На Водохреще на Україну чекає аномальне тепло
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8