Внаслідок аварії в Броварах загинуло керівництво МВС

Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.



Про це



За даними відомства, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.



22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.



На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністрата державний секретарПро це повідомили у пресслужбі Нацполіції.За даними відомства, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію