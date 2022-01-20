На Водохреще на Україну чекає аномальне тепло





Про це сайту "Ігор Кібальчич.



За його словами, цього року традиційних морозів на Водохреще не буде. Натомість очікується неабияке тепло.



"Під кінець другої декади січня у нас відбудеться чергове потепління, яке охопить всю територію України, а за інтенсивністю буде порівнянним з попередньою хвилею рекордного тепла, яке мало місце в перші числа поточного року",- зазначає Кібальчич.



За його прогнозом, з 18 по 20 січня температура повітря вночі підвищиться до +2..+7 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12. У центральних та південних регіонах прогнозується весняний температурний режим з нічними значеннями +6…+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +12…+17, у центральних районах Криму - до +20 градусів.



Водночас, за даними фахівця, трохи прохолодніше буде на крайньому сході та крайньому заході України. Проте все одно середньодобові температури тут виявляться вищими за 0°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчими днями Україну охопить чергове потужне потепління. Температура підійматиметься до весняних позначок.Про це сайту " Телеграф " розповів кандидат географічних наук, синоптик сайту "Метеопрог"За його словами, цього року традиційних морозів на Водохреще не буде. Натомість очікується неабияке тепло."Під кінець другої декади січня у нас відбудеться чергове потепління, яке охопить всю територію України, а за інтенсивністю буде порівнянним з попередньою хвилею рекордного тепла, яке мало місце в перші числа поточного року",- зазначає Кібальчич.За його прогнозом, з 18 по 20 січня температура повітря вночі підвищиться до +2..+7 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12. У центральних та південних регіонах прогнозується весняний температурний режим з нічними значеннями +6…+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +12…+17, у центральних районах Криму - до +20 градусів.Водночас, за даними фахівця, трохи прохолодніше буде на крайньому сході та крайньому заході України. Проте все одно середньодобові температури тут виявляться вищими за 0°.

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