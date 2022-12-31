Відомо про 5 потерпілих внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах

Відомо про 5 потерпілих внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах
У Броварах на Київщині у середу, 18 січня, унаслідок падіння повітряного об'єкта виникла пожежа в дитсадку, людей евакуюють. Відомо про п'ятьох потерпілих.

Інформацію про подію підтвердила Суспільному речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

За її словами, у Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.

У поліції Київщини також повідомили, що станом на 09.00 відомо про 5 потерпілих, які постраждали від падіння гвинтокрила.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба уточнив, що у місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком упав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.

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Теги: Бровари, гвинтокрил, падіння, поранені
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