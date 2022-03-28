У Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 09:17
Вранці в середу, 18 січня 2023 року, у Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа.
Про це повідомив Олексій Кулеба, голова Київської ОВА.
"Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали", - написав він.
Внаслідок інциденту є постраждалі, є постраждалі.
На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.
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Про це повідомив Олексій Кулеба, голова Київської ОВА.
"Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали", - написав він.
Внаслідок інциденту є постраждалі, є постраждалі.
На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.
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