Помер воїн з Волині Володимир Дмитрук

Помер воїн з Волині Володимир Дмитрук
Перестало битися серце жителя села Литовеж Героя Захисника Володимира Дмитрука.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Литовезької громади.

"На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Троє діток в одну мить залишилися без батька. В цю гірку годину поділяємо горе сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", – йдеться у дописі.

Про чин похорону та коридор шани повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!

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Теги: Дмитрук, помер, Литовеж, воїн
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