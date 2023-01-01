Помер воїн з Волині Володимир Дмитрук
Сьогодні, 09:08
Перестало битися серце жителя села Литовеж Героя Захисника Володимира Дмитрука.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Литовезької громади.
"На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Троє діток в одну мить залишилися без батька. В цю гірку годину поділяємо горе сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", – йдеться у дописі.
Про чин похорону та коридор шани повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Литовезької громади.
"На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Троє діток в одну мить залишилися без батька. В цю гірку годину поділяємо горе сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", – йдеться у дописі.
Про чин похорону та коридор шани повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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