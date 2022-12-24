Лукашенко створює додатковий підрозділ своєї охорони

Олександр Лукашенко не довіряє своїм спецслужбам і підозрює їх у зраді. Саме тому він почав формувати свою охорону з приватної охоронної служби.



Про це



«На фоні інформації про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі, Лукашенко підозрює свої спецслужби у можливій зраді. Зокрема, йдеться про білоруський КДБ», – йдеться у повідомленні.



Саме через страх за своє життя, Лукашенко сформував новий підрозділ особистої охорони. Туди входять представники однієї з приватних охоронних компаній країни.



«За інформацією білоруського підпілля, це компанія «Гард сервіс», на яку вже покладені завдання по формуванню ПВК для участі у війні проти українців», – додали в Центрі.

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