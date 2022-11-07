Під час пожежі на Волині двоє дітей отруїлися чадним газом

Під час пожежі на Волині двоє дітей отруїлися чадним газом
Сьогодні після опівночі трапилася пожежа в цегляному триповерховому житловому будинку на вулиці Київській у місті Ківерці. Постраждали діти.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби 101 18 січня о 01:17. За 5 хвилин після виклику до місця події прибули рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці. З’ясувалося, що пожежа виникла в коридорі будівлі, вогонь охопив інверторне обладнання, поширився на стіни й двері.

Горіння локалізували о 01:27, ліквідували – о 01:54. Під час пожежі травмувалися двоє дітей. Двоє братів віком 10 і 3 роки медики госпіталізували з ознаками отруєнням продуктами горіння.

За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання інвертора.

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Теги: пожежа, Ківерці
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