Під час пожежі на Волині двоє дітей отруїлися чадним газом
Сьогодні, 09:46
Сьогодні після опівночі трапилася пожежа в цегляному триповерховому житловому будинку на вулиці Київській у місті Ківерці. Постраждали діти.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби 101 18 січня о 01:17. За 5 хвилин після виклику до місця події прибули рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці. З’ясувалося, що пожежа виникла в коридорі будівлі, вогонь охопив інверторне обладнання, поширився на стіни й двері.
Горіння локалізували о 01:27, ліквідували – о 01:54. Під час пожежі травмувалися двоє дітей. Двоє братів віком 10 і 3 роки медики госпіталізували з ознаками отруєнням продуктами горіння.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання інвертора.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби 101 18 січня о 01:17. За 5 хвилин після виклику до місця події прибули рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці. З’ясувалося, що пожежа виникла в коридорі будівлі, вогонь охопив інверторне обладнання, поширився на стіни й двері.
Горіння локалізували о 01:27, ліквідували – о 01:54. Під час пожежі травмувалися двоє дітей. Двоє братів віком 10 і 3 роки медики госпіталізували з ознаками отруєнням продуктами горіння.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання інвертора.
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