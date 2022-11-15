Ковель сьогодні, 18 січня, зустрічає полеглого Героя Миколу Оксентюка, який захищав Бахмут
Сьогодні, 10:06
13 січня 2023 року на околицях Бахмута під час бою з російським окупантом загинув батько спортсмена з Ковеля Богдана Оксентюка Микола Оксентюк. Його зустрінуть сьогодні, 18 січня, у Ковелі живим коридором.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Оксентюк Микола Никифорович загинув внаслідок важких поранень несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого артилерійського обстрілу з РСЗВ позиції ЗСУ в східній частині міста Бахмут, Донецької області.
Стрілець-санітар 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу третьої механізованої роти пішов у військкомат у перший же день повномасштабного вторгнення.
Його двоє його синів теж служать у силах оборони з 24 лютого 2022 року. У Ковелі їх знають як учасників Ігор Нескорених на всеукраїнському і міжнародному рівнях.
О 10:40-11:00 Героя зустрічатимуть на вулиці Незалежності з поворотом на вул. Олени Пчілки
Чин похорону відбудеться завтра, 19 січня:
13:00 - відспівування в Свято-Благовіщенському соборі
14:00 - хресна хода і громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, біля міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Оксентюк Микола Никифорович загинув внаслідок важких поранень несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого артилерійського обстрілу з РСЗВ позиції ЗСУ в східній частині міста Бахмут, Донецької області.
Стрілець-санітар 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу третьої механізованої роти пішов у військкомат у перший же день повномасштабного вторгнення.
Його двоє його синів теж служать у силах оборони з 24 лютого 2022 року. У Ковелі їх знають як учасників Ігор Нескорених на всеукраїнському і міжнародному рівнях.
О 10:40-11:00 Героя зустрічатимуть на вулиці Незалежності з поворотом на вул. Олени Пчілки
Чин похорону відбудеться завтра, 19 січня:
13:00 - відспівування в Свято-Благовіщенському соборі
14:00 - хресна хода і громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, біля міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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