Ковель сьогодні, 18 січня, зустрічає полеглого Героя Миколу Оксентюка, який захищав Бахмут

Ковель сьогодні, 18 січня, зустрічає полеглого Героя Миколу Оксентюка, який захищав Бахмут
13 січня 2023 року на околицях Бахмута під час бою з російським окупантом загинув батько спортсмена з Ковеля Богдана Оксентюка Микола Оксентюк. Його зустрінуть сьогодні, 18 січня, у Ковелі живим коридором.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Оксентюк Микола Никифорович загинув внаслідок важких поранень несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого артилерійського обстрілу з РСЗВ позиції ЗСУ в східній частині міста Бахмут, Донецької області.

Стрілець-санітар 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу третьої механізованої роти пішов у військкомат у перший же день повномасштабного вторгнення.

Його двоє його синів теж служать у силах оборони з 24 лютого 2022 року. У Ковелі їх знають як учасників Ігор Нескорених на всеукраїнському і міжнародному рівнях.

О 10:40-11:00 Героя зустрічатимуть на вулиці Незалежності з поворотом на вул. Олени Пчілки

Чин похорону відбудеться завтра, 19 січня:

13:00 - відспівування в Свято-Благовіщенському соборі
14:00 - хресна хода і громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, біля міської ради.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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Теги: Ковель, Оксентюк, загиблий, зустрічають Героя
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