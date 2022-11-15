Ковель сьогодні, 18 січня, зустрічає полеглого Героя Миколу Оксентюка, який захищав Бахмут





Про це Ігор Чайка.



Оксентюк Микола Никифорович загинув внаслідок важких поранень несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого артилерійського обстрілу з РСЗВ позиції ЗСУ в східній частині міста Бахмут, Донецької області.



Стрілець-санітар 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу третьої механізованої роти пішов у військкомат у перший же день повномасштабного вторгнення.



Його двоє його синів теж служать у силах оборони з 24 лютого 2022 року. У Ковелі їх знають як учасників Ігор Нескорених на всеукраїнському і міжнародному рівнях.



О 10:40-11:00 Героя зустрічатимуть на вулиці Незалежності з поворотом на вул. Олени Пчілки



Чин похорону відбудеться завтра, 19 січня:



13:00 - відспівування в Свято-Благовіщенському соборі

14:00 - хресна хода і громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, біля міської ради.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 січня 2023 року на околицях Бахмута під час бою з російським окупантом загинув батько спортсмена з Ковеля Богдана Оксентюка Микола Оксентюк . Його зустрінуть сьогодні, 18 січня, у Ковелі живим коридором.Про це повідомив мер КовеляОксентюк Микола Никифорович загинув внаслідок важких поранень несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого артилерійського обстрілу з РСЗВ позиції ЗСУ в східній частині міста Бахмут, Донецької області.Стрілець-санітар 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу третьої механізованої роти пішов у військкомат у перший же день повномасштабного вторгнення.Його двоє його синів теж служать у силах оборони з 24 лютого 2022 року. У Ковелі їх знають як учасників Ігор Нескорених на всеукраїнському і міжнародному рівнях.О 10:40-11:00 Героя зустрічатимуть на вулиці Незалежності з поворотом на вул. Олени ПчілкиЧин похорону відбудеться завтра, 19 січня:13:00 - відспівування в Свято-Благовіщенському соборі14:00 - хресна хода і громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, біля міської ради.

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