У чемпіона Ігор Воїнів з Волині Богдана Оксентюка під Бахмутом загинув батько

Богдана Оксентюка Микола Оксентюк.



Про це сам Богдан



"Загинула одна з найближчих мені людей - мій батько. Він міг там не бути, але це був його свідомий вибір , який я поважаю", - написав Богдан.



У четвер, 19 січня, у місті Ковель відбудеться відспівування Миколи Оксентюка у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці ПЦУ орієнтовно о 13.00. Після чого буде служитися молебень біля міської ради і Героя поховають.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 січня 2023 року на околицях Бахмута під час бою з російським окупантом загинув батько спортсмена з КовеляПро це сам Богдан повідомив на своїй сторінці у Фейсбук."Загинула одна з найближчих мені людей - мій батько. Він міг там не бути, але це був його свідомий вибір , який я поважаю", - написав Богдан.У четвер, 19 січня, у місті Ковель відбудеться відспівування Миколи Оксентюка у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці ПЦУ орієнтовно о 13.00. Після чого буде служитися молебень біля міської ради і Героя поховають.

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