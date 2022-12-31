У чемпіона Ігор Воїнів з Волині Богдана Оксентюка під Бахмутом загинув батько

У чемпіона Ігор Воїнів з Волині Богдана Оксентюка під Бахмутом загинув батько
13 січня 2023 року на околицях Бахмута під час бою з російським окупантом загинув батько спортсмена з Ковеля Богдана Оксентюка Микола Оксентюк.

Про це сам Богдан повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Загинула одна з найближчих мені людей - мій батько. Він міг там не бути, але це був його свідомий вибір , який я поважаю", - написав Богдан.

У четвер, 19 січня, у місті Ковель відбудеться відспівування Миколи Оксентюка у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці ПЦУ орієнтовно о 13.00. Після чого буде служитися молебень біля міської ради і Героя поховають.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
У чемпіона Ігор Воїнів з Волині Богдана Оксентюка під Бахмутом загинув батько

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Теги: Оксентюк, спортсмен, батько, загинув, військовий, Бахмут
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