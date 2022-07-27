Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян





Інформаційне агентство ВолиньPost у своєму телеграм-каналі щодня блокує десятки користувачів, які у коментарях під новинами пишуть про нібито збір коштів на лікування військовослужбовцям.



Спекуляція на темі війни – чи не найгірше, що можуть робити шахраї. Однак мораль для цих осіб не писана. До того ж, встановити особу, яка «кидає на гроші» в телеграмі, аби притягнути до відповідальності, – майже нереально. Річ у тім, що телеграм – один із найбільш захищених месенджерів, який славиться збереженням приватності користувачів.



Та от тільки кожна палка має два кінці. Нині дрібні продавці наркотиків, наприклад, надають перевагу саме телеграму, а не так званому «даркнету» (сегменту інтернету, який прихований із загального доступу – ред.). Пояснити це нескладно: месенджером користуватися простіше як продавцям шлаку, так і потенційним покупцям. Однак для тих, хто хотів використати цю ідею для стартапу, зауважимо: такі канали легко блокуються за порушення умов користування.



А як щодо фейкових волонтерів?



Ми рекомендуємо підтримувати офіційні збори й тих, кого ви знаєте особисто. Переконані, що від початку бойових дій на Сході й донині наші читачі й читачки «подружилися» у соцмережах із місцевими волонтерами й волонтерками. Та якщо ж раптом ви натрапили на щемливий коментар і вам дуже кортить переказати кошти незнайомцю – утримайтеся або з’ясуйте, чи збір коштів раптом не фейковий.



Документів замало, просіться на особисту зустріч



Наприклад, ця пані, яка видає себе за волонтерку зі Здолбунова Ольгу Сташук, підготувалася добряче: вдалий текст, що чіпляє за живе, фото пораненого бійця і, звісно, документи. Ми були готові до трихвилинного розвінчування фейкового збору з аргументами на кшталт: фото бійця кількарічної давності, а на фото, мовляв, – зовсім не пан Геннадій. Але ні, воїну і справді потрібні кошти на допомогу.







То як, переказувати чи ні?



Спершу аналізуємо профіль. Зазвичай у шахраїв фото в телеграмі відсутнє, або ж замість нього – патріотична символіка. Тому, аби відкинути від себе усі можливі підозри, «волонтерка» вирішила вкрасти аж три фото справжньої Сташук. Ба більше, на одному з них пані Ольга – із підписаним її іменем сертифікатом, на іншому – подяка від Здолбунівської міської ради за волонтерську діяльність.







Погодьтесь, акаунт викликає довіру. Щоправда, масовий спам у коментарях бентежить, тож пишемо «волонтерці» в приватні повідомлення.



Після того, як фейкова Сташук проігнорувала наше повідомлення з проханням надіслати номер мобільного, ми вирішили пошукати сторінку волонтерки у фейсбуці.



І… несподіванка (насправді – ні). На сторінці Ольги Сташук немає цього допису, а номер банківської карти, вказаної у її інших постах-проханнях про допомогу, з номером у телеграмі не збігається. Питаємо напряму і переконуємось, що пані Ольга до цього збору не причетна і поняття не має, хто такий Геннадій. Водночас фейкова волонтерка на зустріч із нами для отримання грошей готівкою не погоджується, бо «не має часу» і зичить нам мирного неба.







За «мирне небо», звісно, дякуємо, але що з Геннадієм?



Геннадій Росчепій – досвідчений юрист роддом зі Сходу. Навесні 2022-го пішов воювати, згодом опинився на нулю. Виконуючи бойове завдання під Краматорськом, отримав поранення: ворожий танк поцілив прямо в нього. Воїну пошкодило очі й загрожувала ампутація обох рук.







Наприкінці листопада пораненого доправили у Берлін у клініку Charité. Як розповіла колега Геннадія Росчепія, комунікаційниця INTEGRITES та організаторка збору коштів Тетяна Потапова, німецькі хірурги зробили операцію на руці для заміни пересадженої в Україні шкіри, яка, на жаль, не прижилася.



«Пересадка відбувалася разом з судинами, в одній з них був тромб, тому шкіра недоотримувала кисень і відмерла. Це один з ризиків, які завжди є під час такого плану операцій. Тобто зараз історія посунулася на крок назад, рану знову чистять, також має бути заміна кісткового матеріалу – з цементного спейсера на сучасний імплант. При цьому ризик втратити руку, як не приховують лікарі, ще лишається.



З оком ситуація краща. Крові у скловидному тільці вже менше, але утворилася катаракта. Буде операція, але пізніше, після покращення ситуації з рукою. Отримує місцеве лікування, тут прогноз оптимістичний», –







Станом на листопад для Геннадія зібрали понад мільйон гривень – дещо більше половини суми, заявленої Charité. Однак, зазначає колега військовослужбовця, сума може змінюватися.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Тетяна Потапова зазначила, що збір коштів на лікування триває і надала актуальні реквізити для допомоги:



Приватбанк 5169360017793807 Потапова Тетяна

Monobank 5375411421814935

PayPal: [email protected]



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шахрайства в інтернеті – нині не рідкість, втім імунітет до них в українців та українок навряд з’явився. Про ошуканих шахраями пишуть чи не щодня, як і поради про те, як не втрапити на гачок «ділків». Та якщо, купуючи онлайн, можна скористатися послугою післяплати на пошті, або, у випадку телефонного шахрайства, врешті запам’ятати, що диктувати номер картки і пін-код до неї «працівнику банку» категорично не можна, то як же бути з псевдоволонтерами?у своєму телеграм-каналі щодня блокує десятки користувачів, які у коментарях під новинами пишуть про нібито збір коштів на лікування військовослужбовцям.Спекуляція на темі війни – чи не найгірше, що можуть робити шахраї. Однак мораль для цих осіб не писана. До того ж, встановити особу, яка «кидає на гроші» в телеграмі, аби притягнути до відповідальності, – майже нереально. Річ у тім, що телеграм – один із найбільш захищених месенджерів, який славиться збереженням приватності користувачів.Та от тільки кожна палка має два кінці. Нині дрібні продавці наркотиків, наприклад, надають перевагу саме телеграму, а не так званому «даркнету». Пояснити це нескладно: месенджером користуватися простіше як продавцям шлаку, так і потенційним покупцям. Однак для тих, хто хотів використати цю ідею для стартапу, зауважимо: такі канали легко блокуються за порушення умов користування.Ми рекомендуємо підтримувати офіційні збори й тих, кого ви знаєте особисто. Переконані, що від початку бойових дій на Сході й донині наші читачі й читачки «подружилися» у соцмережах із місцевими волонтерами й волонтерками. Та якщо ж раптом ви натрапили на щемливий коментар і вам дуже кортить переказати кошти незнайомцю – утримайтеся або з’ясуйте, чи збір коштів раптом не фейковий.Наприклад, ця пані, яка видає себе за волонтерку зі Здолбунова, підготувалася добряче: вдалий текст, що чіпляє за живе, фото пораненого бійця і, звісно, документи. Ми були готові до трихвилинного розвінчування фейкового збору з аргументами на кшталт: фото бійця кількарічної давності, а на фото, мовляв, – зовсім не пан Геннадій. Але ні, воїну і справді потрібні кошти на допомогу.Спершу аналізуємо профіль. Зазвичай у шахраїв фото в телеграмі відсутнє, або ж замість нього – патріотична символіка. Тому, аби відкинути від себе усі можливі підозри, «волонтерка» вирішила вкрасти аж три фото справжньої Сташук. Ба більше, на одному з них пані Ольга – із підписаним її іменем сертифікатом, на іншому – подяка від Здолбунівської міської ради за волонтерську діяльність.Погодьтесь, акаунт викликає довіру. Щоправда, масовий спам у коментарях бентежить, тож пишемо «волонтерці» в приватні повідомлення.Після того, як фейкова Сташук проігнорувала наше повідомлення з проханням надіслати номер мобільного, ми вирішили пошукати сторінку волонтерки у фейсбуці.І… несподіванка (). На сторінці Ольги Сташук немає цього допису, а номер банківської карти, вказаної у її інших постах-проханнях про допомогу, з номером у телеграмі не збігається. Питаємо напряму і переконуємось, що пані Ольга до цього збору не причетна і поняття не має, хто такий Геннадій. Водночас фейкова волонтерка на зустріч із нами для отримання грошей готівкою не погоджується, бо «не має часу» і зичить нам мирного неба.– досвідчений юрист роддом зі Сходу. Навесні 2022-го пішов воювати, згодом опинився на нулю. Виконуючи бойове завдання під Краматорськом, отримав поранення: ворожий танк поцілив прямо в нього. Воїну пошкодило очі й загрожувала ампутація обох рук.Наприкінці листопада пораненого доправили у Берлін у клініку Charité. Як розповіла колега Геннадія Росчепія, комунікаційниця INTEGRITES та організаторка збору коштів, німецькі хірурги зробили операцію на руці для заміни пересадженої в Україні шкіри, яка, на жаль, не прижилася.«Пересадка відбувалася разом з судинами, в одній з них був тромб, тому шкіра недоотримувала кисень і відмерла. Це один з ризиків, які завжди є під час такого плану операцій. Тобто зараз історія посунулася на крок назад, рану знову чистять, також має бути заміна кісткового матеріалу – з цементного спейсера на сучасний імплант. При цьому ризик втратити руку, як не приховують лікарі, ще лишається.З оком ситуація краща. Крові у скловидному тільці вже менше, але утворилася катаракта. Буде операція, але пізніше, після покращення ситуації з рукою. Отримує місцеве лікування, тут прогноз оптимістичний», – повідомила Тетяна.Станом на листопад для Геннадія зібрали понад мільйон гривень – дещо більше половини суми, заявленої Charité. Однак, зазначає колега військовослужбовця, сума може змінюватися.У коментаріТетяна Потапова зазначила, що збір коштів на лікування триває і надала актуальні5169360017793807 Потапова Тетяна5375411421814935

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