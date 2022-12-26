Військовий шукає маленьку волинянку, яка робить патріотичні малюнки

Військовий шукає маленьку волинянку, яка робить патріотичні малюнки
Військовий просить допомогти у пошуках авторки малюнку з Ківерців. Подарунок від небайдужої дівчинки щодня надихає хлопців на передовій.

Про це пише «Буг».

Як зазначив воїн ЗСУ, один з малюнків 11-річної художниці він носить під бронежилетом, як оберіг та мотивацію знищувати ворога.

Військовий з допомогою інтернету знайшов інформацію про те, що маленька патріотка малює картини для військових, а також приймає участь в конкурсах між школами у Ківерцях.

«Малюнок береже та надихає мене знищувати окупантів. Я хочу подякувати нашій школярці особисто», – додав захисник.

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Теги: малюнок, Ківерці, дівчинка, військовий
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