Військовий шукає маленьку волинянку, яка робить патріотичні малюнки
Сьогодні, 16:47
Військовий просить допомогти у пошуках авторки малюнку з Ківерців. Подарунок від небайдужої дівчинки щодня надихає хлопців на передовій.
Про це пише «Буг».
Як зазначив воїн ЗСУ, один з малюнків 11-річної художниці він носить під бронежилетом, як оберіг та мотивацію знищувати ворога.
Військовий з допомогою інтернету знайшов інформацію про те, що маленька патріотка малює картини для військових, а також приймає участь в конкурсах між школами у Ківерцях.
«Малюнок береже та надихає мене знищувати окупантів. Я хочу подякувати нашій школярці особисто», – додав захисник.
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Про це пише «Буг».
Як зазначив воїн ЗСУ, один з малюнків 11-річної художниці він носить під бронежилетом, як оберіг та мотивацію знищувати ворога.
Військовий з допомогою інтернету знайшов інформацію про те, що маленька патріотка малює картини для військових, а також приймає участь в конкурсах між школами у Ківерцях.
«Малюнок береже та надихає мене знищувати окупантів. Я хочу подякувати нашій школярці особисто», – додав захисник.
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