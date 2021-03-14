Переплив на матраці: на Волині затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну. ФОТО

Українця, який намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись під ковдрами у потязі, та росіянина, який через Західний Буг пробирався з Польщі в Україну, виявили учора військовослужбовці відділу прикордонної служби «Рівне».Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Спершу перевірити пильність прикордонного наряду вирішив пасажир потягу "Харків – Хелм", що слідував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин».Під час огляду вагонів в одному з купе інспектор виявив чоловіка, який сховався у багажному відсіку для зберігання речей. Порушник, укрившись ковдрами, сподівався уникнути паспортного контролю та незаконно перетнути кордон. Як з'ясували правоохоронці, 36-річний полтавець зважився на таку авантюру, оскільки не мав законних підстав для виїзду з України.Кілька годин по тому, на ділянці цього ж підрозділу прикордонники затримали росіянина, який переплив на матраці через Західний Буг, аби потрапити в Україну.Порушника прикордонний наряд спинив щойно він перетнув кордон. Чоловік пояснив, що нібито тривалий термін проживав в Україні, а після виїзду за кордон легально повернутися назад не мав змоги.За скоєне правопорушники відповідатимуть згідно з законом.