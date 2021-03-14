Переплив на матраці: на Волині затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну. ФОТО

Переплив на матраці: на Волині затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну. ФОТО
Українця, який намагався незаконно виїхати за кордон, сховавшись під ковдрами у потязі, та росіянина, який через Західний Буг пробирався з Польщі в Україну, виявили учора військовослужбовці відділу прикордонної служби «Рівне».

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Спершу перевірити пильність прикордонного наряду вирішив пасажир потягу "Харків – Хелм", що слідував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин».

Під час огляду вагонів в одному з купе інспектор виявив чоловіка, який сховався у багажному відсіку для зберігання речей. Порушник, укрившись ковдрами, сподівався уникнути паспортного контролю та незаконно перетнути кордон. Як з'ясували правоохоронці, 36-річний полтавець зважився на таку авантюру, оскільки не мав законних підстав для виїзду з України.
Переплив на матраці: на Волині затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну. ФОТО
Переплив на матраці: на Волині затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну. ФОТО

Кілька годин по тому, на ділянці цього ж підрозділу прикордонники затримали росіянина, який переплив на матраці через Західний Буг, аби потрапити в Україну.

Порушника прикордонний наряд спинив щойно він перетнув кордон. Чоловік пояснив, що нібито тривалий термін проживав в Україні, а після виїзду за кордон легально повернутися назад не мав змоги.

За скоєне правопорушники відповідатимуть згідно з законом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, прикордонники, порушники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чемпіона Ігор Воїнів з Волині Богдана Оксентюка під Бахмутом загинув батько
Сьогодні, 16:59
Військовий шукає маленьку волинянку, яка робить патріотичні малюнки
Сьогодні, 16:47
Переплив на матраці: на Волині затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну. ФОТО
Сьогодні, 16:20
У Верховній Раді вимагають відставки Арестовича, – Гончаренко
Сьогодні, 16:04
Херсонець у Луцьку відкрив ветеринарну клініку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
На Волині затримали росіянина та білоруса, які хотіли пройти в Україну в обхід пункту пропуску На Волині затримали росіянина та білоруса, які хотіли пройти в Україну в обхід пункту пропуску
14 березень, 2021, 18:10
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні
11 січень, 17:40
На Волині триває набір на військову службу у новостворений прикордонний підрозділ На Волині триває набір на військову службу у новостворений прикордонний підрозділ
09 січень, 20:20
Волинян запрошують на військову службу у прикордонний загін Волинян запрошують на військову службу у прикордонний загін
02 січень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Сьогодні, 17:10
 0
У чемпіона Ігор Воїнів з Волині Богдана Оксентюка під Бахмутом загинув батько
Сьогодні, 16:59
 0
Військовий шукає маленьку волинянку, яка робить патріотичні малюнки
Сьогодні, 16:47
 0
Переплив на матраці: на Волині затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
У Верховній Раді вимагають відставки Арестовича, – Гончаренко
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8