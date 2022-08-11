У Верховній Раді вимагають відставки Арестовича, – Гончаренко

У Верховній Раді вимагають відставки Арестовича, – Гончаренко
Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про збір підписів із вимогою звільнити скандального радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це йдеться у телеграм-каналі нардепа.

«Що має зробити влада?

1. Арестович має піти.

2. Офіційна заява, що фантазії Арестовича на військову тематику не мають відношення до позиції Банкової.

3. Також було направлено депутатське звернення до голови СБУ. Бо вигадки Арестовича про руйнування будинку в Дніпрі з-за наших ППО – те, що відповідає критеріям державної зради», – написав Гончаренко.

У Верховній Раді вимагають відставки Арестовича, – Гончаренко


Нагадаємо, увечері 14 січня Олексій Арестович у програмі «Фейгін лайв» повідомив, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, збили сили ППО, вона впала на багатоповерхівку і вибухнула. Згодом він пояснив свою попередню заяву про начебто збиття українською ППО ракети у Дніпрі, яку заперечило командування ЗСУ, втомою, недосипанням та нестачею часу для перевірки інформації.






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Теги: Арестович, ВРУ, Гончаренко, відставка
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