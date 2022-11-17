Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру





Відповідний аналітичний матеріал з'явився сьогодні, 15 січня, на сайті компанії, пише



"Це командири екіпажів, льотчики, технічні співробітники, штабні працівники та просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото як імовірні колишні, або резервні військові цього гвардійського полку", - зазначається у повідомленні.



Йдеться про цілий список російських військових з російського 52-го гвардійського авіаційного полку (Калузька область РФ, Шайківка).



"Варто зауважити, що це той самий авіаційний полк, який скоїв терористичний обстріл ТЦ "Амстор" в місті Кременчук - 27 червня 2022 року", - наголошують у компанії Molfar.



Розслідувачі наводять список із 44 підозрюваних. Щодо кожного фігуранта є його фото, дата народження, відомості компрометуючого характеру, коротка біографія, домашня адреса, номери та серії особистих документів, дані про членів сім'ї, усі профілі у соцмережах - як підозрюваного, так і його близьких.



Ось ці особи:



1. Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971)



2. Поцелуєв Євген Миколайович (16.06.1980)



3. Скворцов Олексій Генадійович (31.07.1986)



4. Васін Олександр Олександрович (04.09.1994)



5. Іваненко Олексій Сергійович (08.02.1987)



6. Голенков Дмитро Володимирович (01.09.1978)



7. Самойлов Андрій Юрійович (10.05.1972)



8. Щербінін Олександр Анатолійович (16.02.1972)



9. Габітов Денис Асхатович (14.09.1982)



10. Горбатко Ігор Володимирович (12.01.1971)



11. Криласов Євгеній Ігорьович (14.08.1990)



12. Малик Едуард Едуардович (01.04.1995)



13. Григорьєв Денис Анатолійович (07.06.1982)



14. Назіров Динар Дамирович (03.07.1985)



15. Голодов Артем Юрійович (20.04.1990)



16. Хоменко Костянтин



17. Євсєєв Артем Германович (19.05.1987)



18. Панькін Дмитро Сергійович (03.01.1987)



19. Головачук Володимир Ігорьович (30.04.1988)



20. Алєксєєв Олег Ігорьович (21.01.1988)



21. Хачин Олександр Дмитрович (20.02.1988)



22. Тимиркаєв Рустам Мініхасапович (22.05.1997)



23. Поляков Ігор Володимирович (12.07.1974)



24. Субботін Іван Вікторович (05.03.1979)



25. Биков Михаїл В'ячеславович (03.09.1976)



26. Комаров Володимир



27. Кулік Володимир Олександрович (12.03.1989)



28. Назаров Олександр Олександрович (21.07.1976)



29. Агеєв Микола



30. Коробкін Станіслав Володимирович (22.11.1974)



31. Кадушкін Костянтин Сергійович (06.04.1983)



32. Антіпов Дмитро Генадійович (03.10.1981)



33. Костюнін Дмитро Леонідович (17.05.1966)



34. Бойко Олександр Валентинович (05.04.1986)



35. Тимур Тілавалдіев (03.04.1993)



36. Стьопкін Віталій Олександрович (02.10.1975)



37. Алімов Олексій



38. Статенін Максим Миколайович (04.09.1978)



39. Сихаєв Анатолій Михайлович (14.10.1990)



40. Єремін Олександр Вікторович (10.12.1986)



41. Файзулін Дмитро Римович (09.01.1981)



42. Стьопкін Андрей Сергійович (10.07.1991)



43. Маляк Геннадій Юрійович (29.02.1972)



44. Шорін

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до ракетної атаки 14 січня 2023 року по багатоповерхівці у Дніпрі Відповідний аналітичний матеріал з'явився сьогодні, 15 січня, на сайті компанії, пише Еспресо. "Це командири екіпажів, льотчики, технічні співробітники, штабні працівники та просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото як імовірні колишні, або резервні військові цього гвардійського полку", - зазначається у повідомленні.Йдеться про цілий список російських військових з російського 52-го гвардійського авіаційного полку (Калузька область РФ, Шайківка)."Варто зауважити, що це той самий авіаційний полк, який скоїв терористичний обстріл ТЦ "Амстор" в місті Кременчук - 27 червня 2022 року", - наголошують у компанії Molfar.Розслідувачі наводять список із 44 підозрюваних. Щодо кожного фігуранта є його фото, дата народження, відомості компрометуючого характеру, коротка біографія, домашня адреса, номери та серії особистих документів, дані про членів сім'ї, усі профілі у соцмережах - як підозрюваного, так і його близьких.Ось ці особи:1. Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971)2. Поцелуєв Євген Миколайович (16.06.1980)3. Скворцов Олексій Генадійович (31.07.1986)4. Васін Олександр Олександрович (04.09.1994)5. Іваненко Олексій Сергійович (08.02.1987)6. Голенков Дмитро Володимирович (01.09.1978)7. Самойлов Андрій Юрійович (10.05.1972)8. Щербінін Олександр Анатолійович (16.02.1972)9. Габітов Денис Асхатович (14.09.1982)10. Горбатко Ігор Володимирович (12.01.1971)11. Криласов Євгеній Ігорьович (14.08.1990)12. Малик Едуард Едуардович (01.04.1995)13. Григорьєв Денис Анатолійович (07.06.1982)14. Назіров Динар Дамирович (03.07.1985)15. Голодов Артем Юрійович (20.04.1990)16. Хоменко Костянтин17. Євсєєв Артем Германович (19.05.1987)18. Панькін Дмитро Сергійович (03.01.1987)19. Головачук Володимир Ігорьович (30.04.1988)20. Алєксєєв Олег Ігорьович (21.01.1988)21. Хачин Олександр Дмитрович (20.02.1988)22. Тимиркаєв Рустам Мініхасапович (22.05.1997)23. Поляков Ігор Володимирович (12.07.1974)24. Субботін Іван Вікторович (05.03.1979)25. Биков Михаїл В'ячеславович (03.09.1976)26. Комаров Володимир27. Кулік Володимир Олександрович (12.03.1989)28. Назаров Олександр Олександрович (21.07.1976)29. Агеєв Микола30. Коробкін Станіслав Володимирович (22.11.1974)31. Кадушкін Костянтин Сергійович (06.04.1983)32. Антіпов Дмитро Генадійович (03.10.1981)33. Костюнін Дмитро Леонідович (17.05.1966)34. Бойко Олександр Валентинович (05.04.1986)35. Тимур Тілавалдіев (03.04.1993)36. Стьопкін Віталій Олександрович (02.10.1975)37. Алімов Олексій38. Статенін Максим Миколайович (04.09.1978)39. Сихаєв Анатолій Михайлович (14.10.1990)40. Єремін Олександр Вікторович (10.12.1986)41. Файзулін Дмитро Римович (09.01.1981)42. Стьопкін Андрей Сергійович (10.07.1991)43. Маляк Геннадій Юрійович (29.02.1972)44. Шорін

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію