Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру

Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру
Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до ракетної атаки 14 січня 2023 року по багатоповерхівці у Дніпрі.

Відповідний аналітичний матеріал з'явився сьогодні, 15 січня, на сайті компанії, пише Еспресо.

"Це командири екіпажів, льотчики, технічні співробітники, штабні працівники та просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото як імовірні колишні, або резервні військові цього гвардійського полку", - зазначається у повідомленні.

Йдеться про цілий список російських військових з російського 52-го гвардійського авіаційного полку (Калузька область РФ, Шайківка).

"Варто зауважити, що це той самий авіаційний полк, який скоїв терористичний обстріл ТЦ "Амстор" в місті Кременчук - 27 червня 2022 року", - наголошують у компанії Molfar.

Розслідувачі наводять список із 44 підозрюваних. Щодо кожного фігуранта є його фото, дата народження, відомості компрометуючого характеру, коротка біографія, домашня адреса, номери та серії особистих документів, дані про членів сім'ї, усі профілі у соцмережах - як підозрюваного, так і його близьких.

Ось ці особи:

1. Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971)

2. Поцелуєв Євген Миколайович (16.06.1980)

3. Скворцов Олексій Генадійович (31.07.1986)

4. Васін Олександр Олександрович (04.09.1994)

5. Іваненко Олексій Сергійович (08.02.1987)

6. Голенков Дмитро Володимирович (01.09.1978)

7. Самойлов Андрій Юрійович (10.05.1972)

8. Щербінін Олександр Анатолійович (16.02.1972)

9. Габітов Денис Асхатович (14.09.1982)

10. Горбатко Ігор Володимирович (12.01.1971)

11. Криласов Євгеній Ігорьович (14.08.1990)

12. Малик Едуард Едуардович (01.04.1995)

13. Григорьєв Денис Анатолійович (07.06.1982)

14. Назіров Динар Дамирович (03.07.1985)

15. Голодов Артем Юрійович (20.04.1990)

16. Хоменко Костянтин

17. Євсєєв Артем Германович (19.05.1987)

18. Панькін Дмитро Сергійович (03.01.1987)

19. Головачук Володимир Ігорьович (30.04.1988)

20. Алєксєєв Олег Ігорьович (21.01.1988)

21. Хачин Олександр Дмитрович (20.02.1988)

22. Тимиркаєв Рустам Мініхасапович (22.05.1997)

23. Поляков Ігор Володимирович (12.07.1974)

24. Субботін Іван Вікторович (05.03.1979)

25. Биков Михаїл В'ячеславович (03.09.1976)

26. Комаров Володимир

27. Кулік Володимир Олександрович (12.03.1989)

28. Назаров Олександр Олександрович (21.07.1976)

29. Агеєв Микола

30. Коробкін Станіслав Володимирович (22.11.1974)

31. Кадушкін Костянтин Сергійович (06.04.1983)

32. Антіпов Дмитро Генадійович (03.10.1981)

33. Костюнін Дмитро Леонідович (17.05.1966)

34. Бойко Олександр Валентинович (05.04.1986)

35. Тимур Тілавалдіев (03.04.1993)

36. Стьопкін Віталій Олександрович (02.10.1975)

37. Алімов Олексій

38. Статенін Максим Миколайович (04.09.1978)

39. Сихаєв Анатолій Михайлович (14.10.1990)

40. Єремін Олександр Вікторович (10.12.1986)

41. Файзулін Дмитро Римович (09.01.1981)

42. Стьопкін Андрей Сергійович (10.07.1991)

43. Маляк Геннадій Юрійович (29.02.1972)

44. Шорін

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, атака, росіяни, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Херсонець у Луцьку відкрив ветеринарну клініку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру
Сьогодні, 15:15
Застрелене подружжя у квартирі Луцька: яку версію розглядає поліція
Сьогодні, 15:00
Військовий із Волині отримав нагрудний знак. ФОТО
Сьогодні, 14:50
19-річного волинянина, підозрюваного у торгівлі канабісом, взяли під варту. ФОТО
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло 40 людей Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло 40 людей
Сьогодні, 14:00
Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО
17 листопад, 2022, 13:30
Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру загинув український тренер з боксу Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру загинув український тренер з боксу
Сьогодні, 06:00
Дівчина, яку сфотографували на руїнах будинку в Дніпрі, незадовго до удару втратила на війні коханого Дівчина, яку сфотографували на руїнах будинку в Дніпрі, незадовго до удару втратила на війні коханого
15 січень, 12:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Херсонець у Луцьку відкрив ветеринарну клініку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
 0
Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру
Сьогодні, 15:15
 0
Застрелене подружжя у квартирі Луцька: яку версію розглядає поліція
Сьогодні, 15:00
 0
Військовий із Волині отримав нагрудний знак. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
19-річного волинянина, підозрюваного у торгівлі канабісом, взяли під варту. ФОТО
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8