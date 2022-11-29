Застрелене подружжя у квартирі Луцька: яку версію розглядає поліція
Сьогодні, 15:00
Учора пізно увечері у квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності знайшли тіла чоловіка та його дружини з вогнепальними пораненнями. Поруч з тілами лежала рушниця.
Найімовірніше, один із подружжя застрелив іншого, а тоді застрелився сам. Така версія – наразі основна, яку розглядає поліція.
Про це у комментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Повідомили також, що квартира, в якій виявили тіла, булла зачинена зсередини.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.
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Найімовірніше, один із подружжя застрелив іншого, а тоді застрелився сам. Така версія – наразі основна, яку розглядає поліція.
Про це у комментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Повідомили також, що квартира, в якій виявили тіла, булла зачинена зсередини.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.
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