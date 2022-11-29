Застрелене подружжя у квартирі Луцька: яку версію розглядає поліція





Найімовірніше, один із подружжя застрелив іншого, а тоді застрелився сам. Така версія – наразі основна, яку розглядає поліція.



Про це у комментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.



Повідомили також, що квартира, в якій виявили тіла, булла зачинена зсередини.



На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора пізно увечері у квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності знайшли тіла чоловіка та його дружини з вогнепальними пораненнями . Поруч з тілами лежала рушниця.Найімовірніше, один із подружжя застрелив іншого, а тоді застрелився сам. Така версія – наразі основна, яку розглядає поліція.Про це у комментарірозповіли у секторі комунікації поліції Волині.Повідомили також, що квартира, в якій виявили тіла, булла зачинена зсередини.На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

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