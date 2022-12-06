У Луцьку в квартирі знайшли застрелене подружжя

У Луцьку в квартирі знайшли застрелене подружжя
У квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності знайшли тіла чоловіка та його дружини з вогнепальними пораненнями.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що 15 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвим подружжя лучан. Тіла чоловіка та дружини були з вогнепальними пораненнями, поруч лежала рушниця.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: застрелене подружжя, Луцьк, квартира
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість загиблих від ракетного удару у Дніпрі зросла
Сьогодні, 11:21
У Луцьку в квартирі знайшли застрелене подружжя
Сьогодні, 11:08
Що відомо про ракету Х-22, яка зруйнувала будинок у Дніпрі
Сьогодні, 10:58
Кравчиня з Маріуполя шиє військове спорядження в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
У Луцьку відбудеться автограф-сесія із Сергієм Жаданом
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Шахрайку з Луцька оштрафували на 34 тисяч за здачу військовому чужої квартири Шахрайку з Луцька оштрафували на 34 тисяч за здачу військовому чужої квартири
13 січень, 15:21
У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка знаходилася в зачиненій квартирі
06 грудень, 2022, 14:33
У Луцьку горіла двокімнатна квартира У Луцьку горіла двокімнатна квартира
25 жовтень, 2022, 09:45
У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку
24 жовтень, 2022, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кількість загиблих від ракетного удару у Дніпрі зросла
Сьогодні, 11:21
 0
У Луцьку в квартирі знайшли застрелене подружжя
Сьогодні, 11:08
 0
Що відомо про ракету Х-22, яка зруйнувала будинок у Дніпрі
Сьогодні, 10:58
 0
Кравчиня з Маріуполя шиє військове спорядження в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
 0
У Луцьку відбудеться автограф-сесія із Сергієм Жаданом
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8