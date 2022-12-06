У Луцьку в квартирі знайшли застрелене подружжя
Сьогодні, 11:08
У квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності знайшли тіла чоловіка та його дружини з вогнепальними пораненнями.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що 15 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвим подружжя лучан. Тіла чоловіка та дружини були з вогнепальними пораненнями, поруч лежала рушниця.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що 15 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвим подружжя лучан. Тіла чоловіка та дружини були з вогнепальними пораненнями, поруч лежала рушниця.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кількість загиблих від ракетного удару у Дніпрі зросла
Сьогодні, 11:21
У Луцьку в квартирі знайшли застрелене подружжя
Сьогодні, 11:08
Що відомо про ракету Х-22, яка зруйнувала будинок у Дніпрі
Сьогодні, 10:58
Кравчиня з Маріуполя шиє військове спорядження в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
У Луцьку відбудеться автограф-сесія із Сергієм Жаданом
Сьогодні, 10:15
Медіа