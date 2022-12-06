У Луцьку в квартирі знайшли застрелене подружжя





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що 15 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвим подружжя лучан. Тіла чоловіка та дружини були з вогнепальними пораненнями, поруч лежала рушниця.



На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

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