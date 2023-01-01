Де у середньовічному Луцьку проводили страти людей

Де у середньовічному Луцьку проводили страти людей
У давньому Луцьку у XVII столітті стояла шибениця. За словами істориків, пристрій для приведення в дію смертних вироків знаходився у районі сучасної вулиці Фільтрової, що біля вулиці Дубнівської.

Про це повідомила завідувачка Музею історії Луцького братства Олена Бірюліна, пише ВСН.

У 1660-х шибениця фіксувалася «за Дворцем», тобто далеко за межами маґдебурзького Луцька.

Місто Луцьке (міський посад за магдебурзьким правом біля Луцької фортеці) і міську шибеницю «за Дворцем» розділяли луцькі передмістя.

«Луцькі передмістя - дещо схематичний термін, бо юридичний статус каскаду земельних ділянок біля «ядерного міста» неоднорідний. Це тому, що частина з цих ділянок ще у князівський період, тобто у до-міську епоху, відійшла церковним інституціям, а ще якась частина - достоту в час набування містом маґдебурзького права - з ласки великого князя потрапила в приватну власність. Відтак міська земля складалася з клаптиків. Ну майже як сьогодні...Де стояла луцька шибениця XVII століття? Десь у районі сучасної вулиці Фільтрової», - йдеться у дописі Олени Бірюліної.
Де у середньовічному Луцьку проводили страти людей

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Теги: шибениця, Луцьк, страти людей
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