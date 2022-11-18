Яку зброю з початку повномасштабної війни передали та обіцяли передати Україні





Підрахунки здійснило видання Bloomberg за допомогою аналітичного проєкту Oryx, пише



Зазначається, що дані приблизні та можуть включати озброєння поки що лише обіцяне, але не надане. Не включено також поставки, про які не оголошували публічно.



Танки



- 410 танків радянської доби, надані країнами колишнього комуністичного блоку, включаючи Польщу, Чехію та Словенію;



- Велика Британія зобов'язалася направити в Україну Challenger 2;



- Польща зобов'язалася відправити роту танків Leopard 2 німецького виробництва.



Бронетехніка/БМП



- 300 одиниць, зокрема 250 бойових машин піхоти радянської розробки;



- Франція обіцяла поставити колісні танки AMX-10RC;



- США та Німеччина заявили, що поставлять 50 та 40 бойових машин Bradley та Marder відповідно.



Бронетранспортери



- 1100 одиниць, у тому числі 300 бронетранспортерів M113 та 250 M117;



- більше 160 M113 американського виробництва із семи країн, включаючи Велику Британію, Литву, Австралію, Німеччину, Данію, Португалію та Іспанію.



Машини із протимінним захистом



- усього близько 925 одиниць, включаючи 440 американських M1224 MaxxPro;



- 90 австралійських Bushmaster та кілька британських Wolfhound та Mastiff.



Піхотні мобільні машини



- понад 1540 одиниць, зокрема 1250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва Humvees.

Артилерія



- 300 гаубиць, що буксируються, з них більше 210 одиниць 155-мм M777 і 72 одиниць 105-мм гаубиці зі США;



- понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них понад 20 одиниць 155-мм гаубиць із Великої Британії та по 18 з Польщі, Німеччини та США.



Реактивні системи залпового вогню



- всього 95 штук, у тому числі 38 РСЗВ HIMARS із США;



- понад 40 одиниць 122-мм систем радянського виробництва із Польщі та Чехії.



Системи ППО



- 37 німецьких самохідних установок Gepard;



- вісім ракетних батарей NASAMS американського виробництва;



- одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;



- шість ракетних комплексів «Стріла-10М» із Чехії;



- шість Stormer HVM із Великої Британії;



- кілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.



Літаки



- 14 радянських штурмовиків Су-25, закуплені у Болгарії;



- чотири Су-25 із Північної Македонії;



- 20 гелікоптерів Мі-17 радянського виробництва, спочатку призначених США для Афганістану;



- 11 вертольотів радянської розробки із Чехії, Словаччини та Латвії.



- три британські Westland Sea Kings;



- шість гелікоптерів Kamov російського виробництва з Португалії;



- понад 30 дронів Bayraktar TB2 з Туреччини, плюс по одному з Литви та Польщі;



- сотні баражуючих боєприпасів Switchblade США;



- 415 розвідувальних дронів.



Видання зазначає, що союзники поки що не погодилися передати Україні ракетний комплекс великої дальності, відомий як ATACAMS.



Крім того, Україні було передано засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні плавзасоби, радіолокаційне обладнання та інші системи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні союзники з початку повномасштабної війни надали Україні понад 4 тисячі одиниць бронетехніки, артилерійських гармат, літаків та інших систем озброєння.Підрахунки здійснило видання Bloomberg за допомогою аналітичного проєкту Oryx, пише Слово і Діло. Зазначається, що дані приблизні та можуть включати озброєння поки що лише обіцяне, але не надане. Не включено також поставки, про які не оголошували публічно.- 410 танків радянської доби, надані країнами колишнього комуністичного блоку, включаючи Польщу, Чехію та Словенію;- Велика Британія зобов'язалася направити в Україну Challenger 2;- Польща зобов'язалася відправити роту танків Leopard 2 німецького виробництва.- 300 одиниць, зокрема 250 бойових машин піхоти радянської розробки;- Франція обіцяла поставити колісні танки AMX-10RC;- США та Німеччина заявили, що поставлять 50 та 40 бойових машин Bradley та Marder відповідно.- 1100 одиниць, у тому числі 300 бронетранспортерів M113 та 250 M117;- більше 160 M113 американського виробництва із семи країн, включаючи Велику Британію, Литву, Австралію, Німеччину, Данію, Португалію та Іспанію.- усього близько 925 одиниць, включаючи 440 американських M1224 MaxxPro;- 90 австралійських Bushmaster та кілька британських Wolfhound та Mastiff.- понад 1540 одиниць, зокрема 1250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва Humvees.Артилерія- 300 гаубиць, що буксируються, з них більше 210 одиниць 155-мм M777 і 72 одиниць 105-мм гаубиці зі США;- понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них понад 20 одиниць 155-мм гаубиць із Великої Британії та по 18 з Польщі, Німеччини та США.- всього 95 штук, у тому числі 38 РСЗВ HIMARS із США;- понад 40 одиниць 122-мм систем радянського виробництва із Польщі та Чехії.- 37 німецьких самохідних установок Gepard;- вісім ракетних батарей NASAMS американського виробництва;- одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;- шість ракетних комплексів «Стріла-10М» із Чехії;- шість Stormer HVM із Великої Британії;- кілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.- 14 радянських штурмовиків Су-25, закуплені у Болгарії;- чотири Су-25 із Північної Македонії;- 20 гелікоптерів Мі-17 радянського виробництва, спочатку призначених США для Афганістану;- 11 вертольотів радянської розробки із Чехії, Словаччини та Латвії.- три британські Westland Sea Kings;- шість гелікоптерів Kamov російського виробництва з Португалії;- понад 30 дронів Bayraktar TB2 з Туреччини, плюс по одному з Литви та Польщі;- сотні баражуючих боєприпасів Switchblade США;- 415 розвідувальних дронів.Видання зазначає, що союзники поки що не погодилися передати Україні ракетний комплекс великої дальності, відомий як ATACAMS.Крім того, Україні було передано засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні плавзасоби, радіолокаційне обладнання та інші системи.

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