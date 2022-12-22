На Волині керівник підприємства з кар’єру «Укрзалізниці» вкрав піску на понад 4 мільйони гривень
Сьогодні, 11:45
40 тисяч тонн піску вартістю понад 4 мільйони гривень, украдених в «Укрзалізниці» – на Волині повідомили про підозру керівнику підприємства.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області екскерівнику Радошинського піщаного кар`єру та його спільнику повідомили про підозру у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, керівник підприємства та 30-річний львів`янин, який відповідав за пошук клієнтів, облік вкраденого та одержання грошей за товар, налагодили схему відпуску з належного АТ «Укрзалізниця» кар`єру в Ковельському районі Волинської області піску за готівку, за заниженими цінами та підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком.
У такий спосіб з вересня 2020 до вересня 2021 року спільники незаконно реалізували майже 40 тисяч тонн піску, завдавши державі збитків на суму понад 4 мільйони гривень.
Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області екскерівнику Радошинського піщаного кар`єру та його спільнику повідомили про підозру у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, керівник підприємства та 30-річний львів`янин, який відповідав за пошук клієнтів, облік вкраденого та одержання грошей за товар, налагодили схему відпуску з належного АТ «Укрзалізниця» кар`єру в Ковельському районі Волинської області піску за готівку, за заниженими цінами та підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком.
У такий спосіб з вересня 2020 до вересня 2021 року спільники незаконно реалізували майже 40 тисяч тонн піску, завдавши державі збитків на суму понад 4 мільйони гривень.
Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
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