На Волині керівник підприємства з кар’єру «Укрзалізниці» вкрав піску на понад 4 мільйони гривень

40 тисяч тонн піску вартістю понад 4 мільйони гривень, украдених в «Укрзалізниці» – на Волині повідомили про підозру керівнику підприємства.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області екскерівнику Радошинського піщаного кар`єру та його спільнику повідомили про підозру у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.За даними слідства, керівник підприємства та 30-річний львів`янин, який відповідав за пошук клієнтів, облік вкраденого та одержання грошей за товар, налагодили схему відпуску з належного АТ «Укрзалізниця» кар`єру в Ковельському районі Волинської області піску за готівку, за заниженими цінами та підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком.У такий спосіб з вересня 2020 до вересня 2021 року спільники незаконно реалізували майже 40 тисяч тонн піску, завдавши державі збитків на суму понад 4 мільйони гривень.Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.